Эфиопка Гидей побила мировой рекорд в беге на 10 000 м

«Я рассчитывала поставить мировой рекорд, — сказала Гидей. — Конечно, в следующий раз я буду стараться побить свой рекорд и выбежать из 29 минут».

Гидей 23 года, она является серебряным призером чемпионата мира. Также на счету эфиопской спортсменки пять золотых медалей и одно серебро чемпионатов мира по кроссу.