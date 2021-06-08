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8 июня, источник: ТАСС

Эфиопка Гидей побила мировой рекорд в беге на 10 000 м

ТАСС, 8 июня. Эфиопская спортсменка Летесенбет Гидей установила новый мировой рекорд в беге на 10 000 м на турнире в Нидерландах.

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Источник: AFP 2021

23-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 1,3 секунды, превзойдя достижение нидерландки Сифан Хассан, установленное в 5 июня.

«Я рассчитывала поставить мировой рекорд, — сказала Гидей. — Конечно, в следующий раз я буду стараться побить свой рекорд и выбежать из 29 минут».

Гидей 23 года, она является серебряным призером чемпионата мира. Также на счету эфиопской спортсменки пять золотых медалей и одно серебро чемпионатов мира по кроссу.

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