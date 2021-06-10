Легкоатлет Шубенков пожаловался на низкую популярность спорта в России

Кому спорт нужен? Ну вот вспомнят про меня раз в четыре года на Олимпийских играх, порадуются за меня, скажут, что Шубенков молодец. Или не молодец. И все. А так, по большому счету, у нас есть футбол, хоккей и фигурное катание. А про остальной спорт можно говорить «спасибо, расходимся».

Сергей Шубенков чемпион мира в беге с барьерами