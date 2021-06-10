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11:04 (мск), источник: Газета.Ру

Легкоатлет Шубенков пожаловался на низкую популярность спорта в России

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков заявил о низком интересе к спорту в России.

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Источник: РИА "Новости"
Кому спорт нужен? Ну вот вспомнят про меня раз в четыре года на Олимпийских играх, порадуются за меня, скажут, что Шубенков молодец. Или не молодец. И все. А так, по большому счету, у нас есть футбол, хоккей и фигурное катание. А про остальной спорт можно говорить «спасибо, расходимся».
Сергей Шубенков
чемпион мира в беге с барьерами

Легкоатлет считает, что спорт должен стать неотъемлемой частью культуры человека.

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«Должно быть воспитание в соответствующем ключе. Причем массовое», — сказал Шубенков Tolknews.

Шубенков завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года в Пекине на дистанции 110 м с барьерами с новым рекордом России (12,98). Также он является трехкратным победителем первенств Европы.

27 января СМИ сообщили, что в пробе россиянина был обнаружен запрещенный препарат фуросемид. Ранее сообщалось, что Шубенков не вошел в число российских легкоатлетов, которым одобрили заявки на получение нейтрального статуса.

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