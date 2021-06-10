Легкоатлет Шубенков пожаловался на низкую популярность спорта в России
Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков заявил о низком интересе к спорту в России.
Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков заявил о низком интересе к спорту в России.
Кому спорт нужен? Ну вот вспомнят про меня раз в четыре года на Олимпийских играх, порадуются за меня, скажут, что Шубенков молодец. Или не молодец. И все. А так, по большому счету, у нас есть футбол, хоккей и фигурное катание. А про остальной спорт можно говорить «спасибо, расходимся».
Легкоатлет считает, что спорт должен стать неотъемлемой частью культуры человека.
«Должно быть воспитание в соответствующем ключе. Причем массовое», — сказал Шубенков Tolknews.
Шубенков завоевал золото чемпионата мира по легкой атлетике 2015 года в Пекине на дистанции 110 м с барьерами с новым рекордом России (12,98). Также он является трехкратным победителем первенств Европы.
27 января СМИ сообщили, что в пробе россиянина был обнаружен запрещенный препарат фуросемид. Ранее сообщалось, что Шубенков не вошел в число российских легкоатлетов, которым одобрили заявки на получение нейтрального статуса.