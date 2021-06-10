Анжелика Сидорова победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Италии
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Россиянка Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции (Италия).
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Россиянка Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции (Италия).
Для победы чемпионке мира Сидоровой хватило результата 4,76 метра. Итоговый результат 29-летней спортсменки — 4,91 метра.
Второе место заняла представительница Белоруссии Ирина Жук (4,71). Третьей стала гречанка Екатерини Стефаниди (4,66), которая по попыткам опередила еще трех спортсменок.
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