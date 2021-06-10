Анжелика Сидорова победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Италии

Анжелика Сидорова победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Италии

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Россиянка Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции (Италия).