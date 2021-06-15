Американская бегунья Хулихан дисквалифицирована за анаболики

Как рассказала 28-летняя Хулихан, 14 января 2021 года она получила электронное письмо от независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU), в котором сообщалось, что ее допинг-проба от 15 декабря 2020 года вернулась с положительным результатом на анаболический стероид под названием нандролон и что спортсменка подлежит немедленному временному отстранению.

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«Когда я получила это письмо, мне пришлось перечитать его около десяти раз и погуглить, на что я только что сдала положительный тест. Я даже не слышала о нандролоне. Я узнала, что WADA (Всемирному антидопинговому агентству) уже давно известно, что употребление свинины может привести к ложному положительному результату на нандролон, поскольку некоторые виды свиней вырабатывают его естественным образом в больших количествах.

В течение следующих 5 дней после получения уведомления я составила журнал питания всего, что я ела за неделю перед 15 декабря. Мы пришли к выводу, что наиболее вероятным объяснением было то, что примерно за 10 часов до теста мной был куплен и съеден буррито в фургоне с мексиканской едой недалеко от моего дома", — написала Хулихан.

«Я сделала все, что могла, чтобы доказать свою невиновность. Я прошла проверку на полиграфе. Мои волосы взял на анализ один из ведущих токсикологов мира. WADA согласилось, что тест доказал, что в моем теле не было накопления этого вещества, которое могло бы произойти, если бы я принимала его регулярно. Ничто не сдвинуло лабораторию с их первоначального поспешного решения. Вместо этого они просто пришли к выводу, что я обманщица и что стероиды принимались перорально, но не регулярно.





Я считаю, что мое объяснение гораздо больше соответствует фактам, потому что это правда. Я также считаю, что оно было отклонено без надлежащей правовой процедуры. 11 июня я получила известие о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не принял моего объяснения того, что произошло, и запретил мне заниматься спортом на четыре года", — добавила Хулихан.

Спортсменка призналась, что чувствует себя «полностью опустошенной, потерянной, сломленной, злой, сбитой с толку и преданной», а также подчеркнула, что будет продолжать бороться, чтобы доказать свою невиновность. «Я не сяду и не приму четырехлетнюю дисквалификацию за то, чего я не делала и никогда не буду делать», — написала она.