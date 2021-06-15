Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Венгрия
Португалия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Франция
Германия
Хоккей. НХЛ
16.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
41
Футбол. Чемпионат Европы
14.06
Польша
Словакия
12
Футбол. Чемпионат Европы
14.06
Испания
Швеция
00
Все события
Фоторепортажи
10За ними будущее футбола. Самые молодые игроки Евро-2020
20Головин помог Симоняну, Дзюба веселил болельщиков и игроков сборной России
15:33 (мск), источник: Матч ТВ

Четыре российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг

Чувашские легкоатлеты Кирилл Григорьев, Аркадий Николаев, Станислав Серов и Марсель Шагалиев дисквалифицированы на два года по причине нарушения антидопинговых правил.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Спортсмены дисквалифицированы за нарушение пункта 2.2 Общероссийских антидопинговых правил («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода»).

Сроки дисквалификации отсчитываются с 2019 года. У Григорьева она продлится с 20 июня 2019 по 19 июня 2021 года, Николаева — с 19 июля 2019 по 18 июля 2021 года, Серова — с 16 октября 2019 по 15 октября 2021 года, Шагалиева — с 19 июля 2019 по 18 июля 2021 года. Аннулирование результатов к атлетам применено не будет.

 Плющенко собрался драться с хореографом Тутберидзе. Фигурное катание превращается в трэш-стрим?
Алексей Березуцкий не принял окончательного решения об уходе из ЦСКА. У него разногласия с Бабаевым
Роналду идет за рекордами. Чего ждать от Португалии на Евро
«Финнам сильно повезло против Дании». Большое интервью Слуцкого
Жирков больше не сыграет на Евро-2020 — это финиш карьеры?
Политический скандал на Евро. УЕФА расследует инцидент с сербом
Россия обыграла сильных сербов и рвется в плей-офф Лиги наций
Гэтжи отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры
Участникам Олимпиады нельзя использовать бесплатные презервативы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь