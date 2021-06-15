Четыре российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг

Сроки дисквалификации отсчитываются с 2019 года. У Григорьева она продлится с 20 июня 2019 по 19 июня 2021 года, Николаева — с 19 июля 2019 по 18 июля 2021 года, Серова — с 16 октября 2019 по 15 октября 2021 года, Шагалиева — с 19 июля 2019 по 18 июля 2021 года. Аннулирование результатов к атлетам применено не будет.