Четыре российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг
Чувашские легкоатлеты Кирилл Григорьев, Аркадий Николаев, Станислав Серов и Марсель Шагалиев дисквалифицированы на два года по причине нарушения антидопинговых правил.
Чувашские легкоатлеты Кирилл Григорьев, Аркадий Николаев, Станислав Серов и Марсель Шагалиев дисквалифицированы на два года по причине нарушения антидопинговых правил.
Об этом сообщает
Спортсмены дисквалифицированы за нарушение пункта 2.2 Общероссийских антидопинговых правил («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода»).
Сроки дисквалификации отсчитываются с 2019 года. У Григорьева она продлится с 20 июня 2019 по 19 июня 2021 года, Николаева — с 19 июля 2019 по 18 июля 2021 года, Серова — с 16 октября 2019 по 15 октября 2021 года, Шагалиева — с 19 июля 2019 по 18 июля 2021 года. Аннулирование результатов к атлетам применено не будет.