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17:55 (мск), источник: Sport24

8-кратный олимпийский чемпион Усэйн Болт стал отцом близнецов: фото

Легендарный ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт сообщил о пополнении в семье. 34-летний Болт стал отцом близнецов.

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Источник: Reuters

Спортсмен в инстаграме опубликовал фотографию с подругой Каси Беннетт, дочерью Олимпией Лайтнинг, которая родилась в мае прошлого года, и двумя новорожденными сыновьями. Мальчиков назвали Сейнт-Лео и Тандер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира в беге на короткие дистанции. Он единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Спортивную карьеру ямаец завершил в 2017 году.

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