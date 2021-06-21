8-кратный олимпийский чемпион Усэйн Болт стал отцом близнецов: фото

Спортсмен в инстаграме опубликовал фотографию с подругой Каси Беннетт, дочерью Олимпией Лайтнинг, которая родилась в мае прошлого года, и двумя новорожденными сыновьями. Мальчиков назвали Сейнт-Лео и Тандер.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира в беге на короткие дистанции. Он единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Спортивную карьеру ямаец завершил в 2017 году.