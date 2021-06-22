Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Хорватия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Чехия
Англия
Хоккей. НХЛ
23.06
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
80
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Словакия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Швеция
Польша
Все события
Фоторепортажи
17Сборная России победила Финляндию
10Бельгия одержала волевую победу в матче с Данией
18:52 (мск), источник: ТАСС

Привалова рассчитывает, что легкоатлет Шубенков получит нейтральный статус до конца недели

Во вторник World Athletics оправдала Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова выразила надежду на то, что чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков получит нейтральный статус до конца недели для участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде в Токио. Об этом она рассказала ТАСС.

Читайте также
Чемпион мира Шубенков не допингист! С легкоатлета сняли обвинения: «запрещенка» попала в его организм случайно

Во вторник Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оправдала Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил. В конце января спортсмен сообщил, что получил письмо от независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit, но из юридических соображений не стал раскрывать детали. 21 июня были проведены слушания по этому делу, по итогам которых было признано отсутствие вины спортсмена. Шубенкова подозревали в использовании запрещенного вещества ацетазоламида.

«Безусловно, решение о том, что Шубенков невиновен, стало для нас очень радостным и одновременно ожидаемым событием, — сказала Привалова. — Мы ранее отправили уже несколько писем в World Athletics с просьбой ускорить выдачу нейтрального статуса всем подавшим заявку спортсменам. Сегодня было отправлено еще одно письмо по Шубенкову с просьбой решить вопрос в самое ближайшее время. Рассчитываю, что до конца недели в этом вопросе будет поставлена точка».

5 мая спортсмен подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на получение нейтрального статуса, необходимого для участия в международных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде в Токио.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и Европы (2012, 2014) в беге на 110 м барьерами, в его активе также есть две серебряные и одна бронзовая награды летних мировых первенств. В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 м с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

 Сборная России по футболу получит €10,75 млн за выступление на Евро
Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил
«Не держит удар»: Александр Мостовой — о поведении Дзюбы
Ивица Олич назвал главную причину ухода из ЦСКА
Реднапп: Даже Клопп и Гвардиола провалились бы со сборной России
Черданцев: Мне непонятно, почему Черчесов не подал в отставку
Шубенков оправдан! Фуросемид попал в его организм случайно
«Интер» официально объявил о переходе Чалханоглу из «Милана»
Уругвайский защитник Лаксальт перешел в «Динамо» из «Милана»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь