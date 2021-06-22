Чемпион мира Шубенков не допингист! С легкоатлета сняли обвинения: «запрещенка» попала в его организм случайно
Препарат из списка WADA был нужен его сыну.
Препарат из списка WADA был нужен его сыну.
В январе 2021-го всех любителей легкой атлетики облетела новость о том, что чемпион мира Сергей Шубенков якобы сдал положительный
О проваленном тесте впервые сообщил сайт News.ru со ссылкой на источник, близкий к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Вот это заявление:
— На допинге попался Шубенков. Чтобы немного погасить употребленный допинг, он принял фуросемид —
Тренер Шубенкова Сергей Клевцов тогда сказал, что новость «не соответствует действительности». Вскоре на связь вышел и сам спортсмен. На своей странице в инстаграме он написал, что информация про фуросемид, обнаруженный в пробе — «наглая клевета, выдуманная безымянным источником». Тем не менее про письмо от AIU (независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit — Sport24) все же рассказал. Правда, без
Долгое время все терялись в догадках. Когда поняли, что ждать новых комментариев по этому загадочному делу — бессмысленно, успокоились. Вспомнили про проблемы Шубенкова лишь в марте. Тогда стало известно, что совет легкоатлетической федерации (World Athletics) вернул российским спортсменам право на нейтральный статус. В это время спринтер продолжал тренироваться, а также выступать на домашних стартах. Подать заявку на получение разрешения соревноваться за границей он смог только 5 мая.
Естественно, радостных новостей с того момента российские фанаты Шубенкова так и не дождались: AIU продолжал молчать о своем решении. И вот менее чем за неделю до отправки заявки из 10 российских легкоатлетов, которые выступят на Олимпийских играх в Токио, все
«Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка ВАДА, которые надо было подготавливать определенным образом (в три месяца дети не умеют глотать таблетки). От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного
Теперь чемпион мира может вернуться к спокойной жизни, международным соревнованиям и борьбе с реальными нарушителями, которым часто удается избежать наказания. Но перед все этим ему нужно отправиться в Токио, чтобы