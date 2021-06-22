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18:02 (мск), источник: Sport24

Чемпион мира Шубенков не допингист! С легкоатлета сняли обвинения: «запрещенка» попала в его организм случайно

Препарат из списка WADA был нужен его сыну.

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Источник: РИА "Новости"

В январе 2021-го всех любителей легкой атлетики облетела новость о том, что чемпион мира Сергей Шубенков якобы сдал положительный допинг-тест. От шока отходили долго: многим было сложно поверить, что человек, который много лет топит за чистый спорт, оказался не таким уж и честным.

О проваленном тесте впервые сообщил сайт News.ru со ссылкой на источник, близкий к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Вот это заявление:

— На допинге попался Шубенков. Чтобы немного погасить употребленный допинг, он принял фуросемид — препарат-прикрытие, который смазывает действие запрещенного препарата. Сейчас Олег Матыцин отправился в Барнаул по этому вопросу.

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Тренер Шубенкова Сергей Клевцов тогда сказал, что новость «не соответствует действительности». Вскоре на связь вышел и сам спортсмен. На своей странице в инстаграме он написал, что информация про фуросемид, обнаруженный в пробе — «наглая клевета, выдуманная безымянным источником». Тем не менее про письмо от AIU (независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit — Sport24) все же рассказал. Правда, без каких-либо подробностей.

Долгое время все терялись в догадках. Когда поняли, что ждать новых комментариев по этому загадочному делу — бессмысленно, успокоились. Вспомнили про проблемы Шубенкова лишь в марте. Тогда стало известно, что совет легкоатлетической федерации (World Athletics) вернул российским спортсменам право на нейтральный статус. В это время спринтер продолжал тренироваться, а также выступать на домашних стартах. Подать заявку на получение разрешения соревноваться за границей он смог только 5 мая.

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Естественно, радостных новостей с того момента российские фанаты Шубенкова так и не дождались: AIU продолжал молчать о своем решении. И вот менее чем за неделю до отправки заявки из 10 российских легкоатлетов, которые выступят на Олимпийских играх в Токио, все наконец-то узнали, чем закончилась эта история. Спортсмена полностью оправдали, пояснив, что в допинг-пробе (от 15 декабря 2020 года) содержалась низкая концентрация запрещенного вещества, попавшая в его организм непреднамеренно.

«Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка ВАДА, которые надо было подготавливать определенным образом (в три месяца дети не умеют глотать таблетки). От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре. Тем не менее, AIU и World Athletics смогли во всем разобраться», — пояснил Шубенков.

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Теперь чемпион мира может вернуться к спокойной жизни, международным соревнованиям и борьбе с реальными нарушителями, которым часто удается избежать наказания. Но перед все этим ему нужно отправиться в Токио, чтобы наконец-то стать олимпийским чемпионом. Хочется верить, что никто не станет оспаривать решение по его делу, а люди, выдающие нейтральные статусы россиянам, войдут в положение Шубенкова и успеют сделать разрешение до 28 июня.

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