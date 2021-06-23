Препятствия для бега: кто из наших легкоатлетов поедет в Токио

В Чебоксарах 23 июня стартовал 102-й чемпионат России по легкой атлетике. Болельщики, предоставившие ПЦР-тест, смогут вживую увидеть почти всех звезд отечественной «Королевы спорта», которые постараются подтвердить свой высокий статус и снять все вопросы относительно попадания в олимпийскую десятку (из-за санкций World Athletic в Токио смогут выступить всего десять россиян). В столицу Чувашской Республики не доехали только Мария Ласицкене и Дарья Клишина. Первая набирает форму после небольшой травмы. Вторая тренируется в США и планомерно подводит себя к участию в токийских Играх. Главный же вопрос, который решится на этой неделе, касается Сергея Шубенкова. Чемпион мира в беге с барьерами был полностью оправдан Независимым органом по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). Но хватит ли этого, чтобы получить нейтральный статус, пока неизвестно.

Ожидание Ласицкене

За Клишину относительно спокойно. Она еще в марте улетела за 7 м, и если все будет хорошо со здоровьем, то уроженка Твери будет претендовать на медаль в Токио. А вот за трехкратную чемпионку мира в прыжках в высоту, напротив, тревожно. Мария неуверенно провела зимний сезон, дважды неудачно выступила в летнем и с 23 мая вообще не соревновалась. Насколько серьезная у нее травма, пока непонятно. Ее возвращение ожидалось как раз к чемпионату России, но, к сожалению, за месяц проблемы решить не удалось. Когда она сможет преодолеть турбулентные времена, предсказать сложно.

Дарья Клишина | Источник: РИА "Новости"

— Надеюсь, что Маша успеет восстановиться от травмы и выступить на Олимпийских играх, — отметила в разговоре с «Известиями» двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. — Правда, там у нее будут очень сильные соперницы. Никто не стоит на месте, многие подтянулись. Если раньше высота два метра было результатом, который позволял рассчитывать на медаль, то сейчас это проходная планка. Девочки легко прыгают 2,04, 2,06. Особенно украинки. Но тем лучше: конкуренция всем идет на пользу. Я уверена, что нашим легкоатлетам, изголодавшимся по международным стартам, это будет только на руку. Надеюсь, что и Ласицкене, и Сидорова, и другие наши ребята реализуют весь свой потенциал.

За единичными исключениями в Чебоксарах будет весь цвет российской легкой атлетики: Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Илья Иванюк и Михаил Акименко, Тимур Моргунов, Анна Чичерова, Екатерина Конева, Александр Меньков и так далее. Всем им предстоит распутать клубок с названием «Как выбрать десять легкоатлетов для Токио?».

Мария Ласицкене | Источник: AP 2021

Из-за санкций на Олимпийских играх смогут выступить лишь десять наших спортсменов. Причем окончательный список нужно утвердить 28 июня — сразу после чемпионата России. Понятно, что во многом будут учитываться показанные на нем результаты, но четких и всем понятных критериев нет до сих пор. Очевидны лишь два момента: у спортсмена должен быть нейтральный статус и олимпийский норматив.

Сложности Шубенкова

Плюс все усложняется из-за подвисших статусов у Шубенкова, Моргунова и многоборца Ильи Шкуренева. Все они могут претендовать на медали в Токио, но, если до конца недели не получат разрешение от World Athletic соревноваться под нейтральным флагом, выступить на главном старте пятилетия они не смогут.

Сергей Шубенков | Источник: РИА "Новости"

До 22 июня казалось, что у Шубенкова нет шансов поехать в Токио. Но на этой неделе сага с допинговыми обвинениями в его адрес, скорее всего, подошла к концу. В AIU заявили, что не нашли вины спортсмена в том, что в его пробе обнаружили незначительное содержание запрещенного препарата. По мнению экспертов, положительный тест был получен в результате непреднамеренного приема остатков лекарств, которые использовались для лечения ребенка спортсмена. Шубенков избежит дисквалификации, но получит ли он нейтральный статус, станет известно на этой неделе. Оказывается, все зависит от WADA (Всемирное антидопинговое агентство), пояснил «Известиям» президент федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

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— По Шубенкову ситуация простая, — сказал он. — Апелляционная комиссия WADA должна получить доводы о его полном оправдании от Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). Когда они их получат, то на своем совещании решат, насколько эти доводы правомерны и грамотны. После этого WADA принимает одно из двух решений: оспаривать через CAS оправдание Шубенкова или доводы AIU объективны и никаких апелляций в CAS не будет. Все зависит от вердикта WADA. До этого момента у него не будет нейтрального статуса. Так что в его деле еще не поставлена точка.

Так кто поедет в Токио?

В конце мая ВФЛА представила десять критериев отбора российских легкоатлетов на Олимпийские игры-2021. Но если исходить из результатов и объективной реальности, по большей части состав вырисовывается:

Сидорова, Клишина и Иванюк — они идут в лидерах мирового сезона, тут без вопросов;

Ласицкене — даже если Мария не готова на 100%, убирать ее из списка никто не посмеет. Не выступить на Олимпиаде она может только в одном случае — если не позволит травма;

Шубенков, Моргунов, Шкуренев — если они успеют получить нейтральный статус, то все очевидно;

Василий Мизинов — вице-чемпион мира по ходьбе тоже явно вписывается в десятку;

Михаил Акименко — еще один герой ЧМ в Дохе. Прыжок за 2,30 в Чебоксарах наверняка снимет все вопросы по нему.

Если все так и будет, на остальную сборную останется одно лишь место. И список желающих на него зашкаливающий. Как будет выкручиваться ВФЛА — непонятно. Ясно лишь, что после объявления решения возможны скандалы, претензии и много обиженных и недовольных спортсменов.

Отметим, что список будет утверждаться решением рабочей группы, которую возглавляет и.о. президента ВФЛА Ирина Привалова.

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— Мне кажется, было неправильно создавать специальную рабочую группу, которая утвердит список спортсменов на Игры в Токио, — продолжил Олег Курбатов. — Это якобы сделано потому, что у представителей президиума ВФЛА (высший орган федерации. — «Известия») есть конфликт интересов. Напомню, что у всех сотрудников ВФЛА как общественной организации будет конфликт интересов. Есть четкая рабочая схема. Тренерский совет предлагает список на основании утвержденных критериев, а президиум голосует и утверждает итоговый список.

Глава московской федерации отметил, что есть вопросы и к самим критериям отбора спортсменов.

— Почему чемпионы мира в Дохе-2019 не получают автоматическое место в десятке? Если бы такой критерий был, Сидорова и Ласицкене получили свои места, то ни у кого бы не было вопросов. А сейчас их надо будет вводить в состав в обход своих же критериев. По крайней мере Ласицкене, — подчеркнул Олег Курбатов.