Препятствия для бега: кто из наших легкоатлетов поедет в Токио
От чего зависит, смогут ли Мария Ласицкене и Сергей Шубенков выступить на Олимпиаде.
От чего зависит, смогут ли Мария Ласицкене и Сергей Шубенков выступить на Олимпиаде.
В Чебоксарах 23 июня стартовал 102-й чемпионат России по легкой атлетике. Болельщики, предоставившие
За Клишину относительно спокойно. Она еще в марте улетела за 7 м, и если все будет хорошо со здоровьем, то уроженка Твери будет претендовать на медаль в Токио. А вот за трехкратную чемпионку мира в прыжках в высоту, напротив, тревожно. Мария неуверенно провела зимний сезон, дважды неудачно выступила в летнем и с 23 мая вообще не соревновалась. Насколько серьезная у нее травма, пока непонятно. Ее возвращение ожидалось как раз к чемпионату России, но, к сожалению, за месяц проблемы решить не удалось. Когда она сможет преодолеть турбулентные времена, предсказать сложно.
— Надеюсь, что Маша успеет восстановиться от травмы и выступить на Олимпийских играх, — отметила в разговоре с «Известиями» двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. — Правда, там у нее будут очень сильные соперницы. Никто не стоит на месте, многие подтянулись. Если раньше высота два метра было результатом, который позволял рассчитывать на медаль, то сейчас это проходная планка. Девочки легко прыгают 2,04, 2,06. Особенно украинки. Но тем лучше: конкуренция всем идет на пользу. Я уверена, что нашим легкоатлетам, изголодавшимся по международным стартам, это будет только на руку. Надеюсь, что и Ласицкене, и Сидорова, и другие наши ребята реализуют весь свой потенциал.
За единичными исключениями в Чебоксарах будет весь цвет российской легкой атлетики: Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Илья Иванюк и Михаил Акименко, Тимур Моргунов, Анна Чичерова, Екатерина Конева, Александр Меньков и так далее. Всем им предстоит распутать клубок с названием «Как выбрать десять легкоатлетов для Токио?».
Плюс все усложняется
До 22 июня казалось, что у Шубенкова нет шансов поехать в Токио. Но на этой неделе сага с допинговыми обвинениями в его адрес, скорее всего, подошла к концу. В AIU заявили, что не нашли вины спортсмена в том, что в его пробе обнаружили незначительное содержание запрещенного препарата. По мнению экспертов, положительный тест был получен в результате непреднамеренного приема остатков лекарств, которые использовались для лечения ребенка спортсмена. Шубенков избежит дисквалификации, но получит ли он нейтральный статус, станет известно на этой неделе. Оказывается, все зависит от WADA (Всемирное антидопинговое агентство), пояснил «Известиям» президент федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.
— По Шубенкову ситуация простая, — сказал он. — Апелляционная комиссия WADA должна получить доводы о его полном оправдании от Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). Когда они их получат, то на своем совещании решат, насколько эти доводы правомерны и грамотны. После этого WADA принимает одно из двух решений: оспаривать через CAS оправдание Шубенкова или доводы AIU объективны и никаких апелляций в CAS не будет. Все зависит от вердикта WADA. До этого момента у него не будет нейтрального статуса. Так что в его деле еще не поставлена точка.
В конце мая ВФЛА представила десять критериев отбора российских легкоатлетов на Олимпийские игры-2021. Но если исходить из результатов и объективной реальности, по большей части состав вырисовывается:
Если все так и будет, на остальную сборную останется одно лишь место. И список желающих на него зашкаливающий. Как будет выкручиваться ВФЛА — непонятно. Ясно лишь, что после объявления решения возможны скандалы, претензии и много обиженных и недовольных спортсменов.
Отметим, что список будет утверждаться решением рабочей группы, которую возглавляет и.о. президента ВФЛА Ирина Привалова.
— Мне кажется, было неправильно создавать специальную рабочую группу, которая утвердит список спортсменов на Игры в Токио, — продолжил Олег Курбатов. — Это якобы сделано потому, что у представителей президиума ВФЛА (высший орган федерации. — «Известия») есть конфликт интересов. Напомню, что у всех сотрудников ВФЛА как общественной организации будет конфликт интересов. Есть четкая рабочая схема. Тренерский совет предлагает список на основании утвержденных критериев, а президиум голосует и утверждает итоговый список.
Глава московской федерации отметил, что есть вопросы и к самим критериям отбора спортсменов.
— Почему чемпионы мира в Дохе-2019 не получают автоматическое место в десятке? Если бы такой критерий был, Сидорова и Ласицкене получили свои места, то ни у кого бы не было вопросов. А сейчас их надо будет вводить в состав в обход своих же критериев. По крайней мере Ласицкене, — подчеркнул Олег Курбатов.
Трансляцию чемпионата России по легкой атлетике можно будет посмотреть на