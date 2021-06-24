Шубенков на чемпионате России показал лучший результат сезона в Европе
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков показал лучший результат сезона в Европе, выступая на чемпионате России по легкой атлетике.
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков показал лучший результат сезона в Европе, выступая на чемпионате России по легкой атлетике.
На национальном первенстве в Чебоксарах 30-летний Шубенков в полуфинальном забеге преодолел дистанцию за 13,24 секунды.
До сегодняшнего дня лучший результат сезона в Европе был показан британцем Эндрю Поцци (13,25 секунды).
Лучшим результатом сезона-2021 в мире является 13,01 секунды — такое время продемонстрировал представитель Ямайки Омар Маклеод.