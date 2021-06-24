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20:50 (мск), источник: Sport24

Шубенков на чемпионате России показал лучший результат сезона в Европе

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков показал лучший результат сезона в Европе, выступая на чемпионате России по легкой атлетике.

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Источник: РИА "Новости"

На национальном первенстве в Чебоксарах 30-летний Шубенков в полуфинальном забеге преодолел дистанцию за 13,24 секунды.

До сегодняшнего дня лучший результат сезона в Европе был показан британцем Эндрю Поцци (13,25 секунды).

Лучшим результатом сезона-2021 в мире является 13,01 секунды — такое время продемонстрировал представитель Ямайки Омар Маклеод.

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