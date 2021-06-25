Пытки с элементом издевательства. World Athletics играет на нервах Шубенкова

Главные события для российской легкой атлетики сегодня происходили не на стадионе, а, как это в последнее время часто бывает в спорте, в кабинетах.

Пятницы все ждали как дня, когда World Athletics объявит еще один список легкоатлетов, которым одобрен нейтральный статус. Именно вечер последнего рабочего дня — самое популярное время для принятия судьбоносных решений в Европе по российскому спорту. С чем это связано — непонятно. Возможно, чиновники просто не хотят лишний раз объясняться, а за два следующих выходных дня тема либо затухает, либо перекрывается какой-то еще более громкой.

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Вне логики и здравого смысла

Нынешняя ситуация — особенная. 28 июня — дедлайн подачи заявки из 10 российских легкоатлетов для участия в Олимпийских играх. Без нейтрального статуса попасть в этот список невозможно. А у нас целый ряд подвисших. Из которых по результатам особенно выделяются трое: Сергей Шубенков, Тимур Моргунов и Илья Шкуренев. Хотя и тех, кто выступает скромнее, ничуть не менее жалко. Вот пришла в микст Соня Палкина. 23 года. Олимпийский норматив в молоте есть. А статуса — нет. Говорит: «Иностранные девушки пишут: «Ну что, в Токио увидимся? У тебя же есть норматив. А я даже не знаю, что им ответить, сразу грустно становится»…

И таких — немало. По всем ним сейчас — сплошные нервы. Вот взять ведущую тройку. Все они прежде имели нейтральный статус. Каждый способен завоевать медаль в Токио. Для Шкуренева и Шубенкова это, возможно, вообще последний олимпийский шанс в карьере. К Парижу-2024 обоим будет по 33 года, и можно только предполагать, на каком уровне будут их результаты. Плюс Сергея и Илью уже однажды предали, не пустив на Олимпийские игры в Рио.

Что, еще раз?

Я целый день обновлял страницу сайта World Athletics в надежде на появление заветного пресс-релиза. И чем ближе дело шло к вечеру, тем сильнее усиливалась тревога. Не представляю, что сейчас творится у самих спортсменов внутри. Впереди маячит главный старт в жизни, готовность неплохая, по всем законам логики и здравого смысла ты должен ехать в Токио — и биться. А какие-то люди могут просто не дать тебе этого шанса. Просто так. Не дать и ничего не объяснить.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CP-f9rGlABO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CP-f9rGlABO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CP-f9rGlABO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Зачем доводить спортсменов до отчаяния?

Примерно на сто процентов можно утверждать, что решение по каждому из спортсменов уже принято. Для чиновников из комиссии World Athletics это не вопросы жизни и смерти, не то, о чем они первым делом задумываются, просыпаясь утром. На них нет никакой ответственности. Как захотят — так и решат. Когда — тоже. Что-то уже решили, но молчат.

Если верить экспериментам Стэнли Милгрэма, люди склонны к издевательствам над теми, над кем имеют власть. Американский психолог в свое время поделил группу испытуемых на условных учителей и учеников. За неправильные ответы учителя имели право наказывать учеников электрическим разрядом. Причем мощность разряда можно было увеличивать. Так вот, 65 процентов «учителей» дошли до максимально возможного напряжения (450 В).

Бессмысленное затягивание решения по нейтральному статусу тоже выглядит как изысканная пытка. Смысла в этом никакого. Так зачем заставлять спортсменов сжигать себе нервную систему, до последнего не давая ответа? К 21 часу по московскому времени пятницы никакого решения от World Athletics не было.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQafqRpnAVL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQafqRpnAVL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQafqRpnAVL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sebastian Coe (@sebcoeofficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Это еще не конец. Теоретически они могут объявить о допусках в субботу (прецедент был, и не так давно — 22 мая этого года) и даже в понедельник. Потому что свою десятку мы можем не называть вплоть до полуночи. Но зачем доводить спортсменов до отчаяния, я не понимаю и никогда не пойму.

А уж если статусы им так и не дадут, это будет полнейший зашквар со стороны World Athletics. Подлый и низкий. Что самое обидное — мы никак не можем на что-то повлиять и просто примем любое решение. Это кошмар.