Мо Фара не отобрался на Олимпиаду на дистанции 10 000 метров

Это произошло в забеге на 10 000 метров на соревнованиях в Манчестере.

Ранее Фара, которому в марте исполнилось 38 лет, заявил, что намерен выступить на Олимпиаде в Токио и пробежать еще несколько марафонов, после чего завершит спортивную карьеру.