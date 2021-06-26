Ласицкене получит путевку на Олимпийские игры в Токио

Мария входит в спортивную форму. Я думаю, что она будет в наилучшей форме на Олимпийских играх. Маша поедет на Олимпиаду, это наш флагман. Благодаря, может, ей были выбиты эти десять мест.

18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. На крупных международных турнирах (в 2021 году это Олимпийские игры, молодежный чемпионат Европы, чемпионаты и первенства мира по отдельным видам) смогут выступить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных соревнованиях количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.