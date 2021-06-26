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22:23 (мск), источник: ТАСС

Ласицкене получит путевку на Олимпийские игры в Токио

Спортсменка получила нейтральный статус 30 апреля.

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Источник: РИА "Новости"

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июня. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене примет участие на Олимпийских играх в Токио. Об этом журналистам сообщила исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

Мария входит в спортивную форму. Я думаю, что она будет в наилучшей форме на Олимпийских играх. Маша поедет на Олимпиаду, это наш флагман. Благодаря, может, ей были выбиты эти десять мест.
Ирина Привалова
и.о. президента ВФЛА

18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. На крупных международных турнирах (в 2021 году это Олимпийские игры, молодежный чемпионат Европы, чемпионаты и первенства мира по отдельным видам) смогут выступить не более 10 спортсменов без права замены. На остальных международных соревнованиях количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.

Ласицкене получила нейтральный статус 30 апреля. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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