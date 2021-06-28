Она была музой прыжков в высоту. Чичерова заслужила красивые проводы

Но уровень стартов в Чебоксарах явно не тянет на финальную точку.

14 июля 2002 года. Чебоксары. 19-летняя Аня Чичерова с прыжком на 1,89 м занимает шестое место на дебютном чемпионате России.

26 июня 2021 года. Тот же самый стадион. Ей уже 38. И она снова на ЧР. Примерно такой же результат — 1,88 м. Теперь этого хватает для второго места.

На этом — все. Официальных стартов в карьере Чичеровой больше не будет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CJd-YOSn6P-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CJd-YOSn6P-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CJd-YOSn6P-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Анна Чичерова (@annachicherova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Лицо российской королевы спорта

Неправильно говорить, что за эти 19 лет Анна прожила богатейшую спортивную жизнь. Нет. Слишком мягко. Она стала олицетворением российской легкой атлетики начала ХХI века. Со всеми плюсами и минусами королевы спорта в нашей стране на том этапе.

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Красивая, яркая, успешная и обаятельная. Она из тех, кто одним своим появлением в секторе перетягивала все внимание туда. Ну, например, один из лучших действующих высотников России Никита Анищенков, бронзовый призер ЧР-2021 и рекордсмен страны среди юниоров, когда-то начал прыгать из-за нее. Увидел ее выступление вживую — и влюбился в этот вид спорта.

Это отнюдь не единичный случай. Чичерова вдохновляла многих. И вдохновляет. Муза прыжков в высоту. Ее разбег и прыжок — запредельная эстетика.

Чечерова выиграла в высоте все: Олимпийские игры, чемпионат мира. Все на том же стадионе в Чебоксарах десять лет назад установила рекорд страны — 2,07 м, — который не побит до сих пор. Делала хорошие попытки на рекорд мира.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sor6x4QwLRg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Долгое время она была лицом российской королевы спорта. Безусловно, по статусности ее превосходила Исинбаева, но Елена в основном жила и тренировалась в Монако, а на российских стартах появлялась считаное количество раз за всю карьеру. Чичерова же при всех своих титулах всегда оставалась по-настоящему своей.

Дисквал, испортивший идеальную карьеру

Она должна была стать символом успеха. У нее складывалась просто идеальная карьера. Все испортили новости в 2016 году: перепроверка допинг-проб Пекина-2008 выявила в анализах высотницы запрещенный туринабол. Ее лишили бронзы китайской Олимпиады и серебра чемпионата мира-2009.

И хотя главные медали — золото с чемпионата мира-2011 и Олимпиады-2012 — у Чичеровой остались, тот привет из прошлого напрочь разрушил ей финальный этап карьеры. Последние пять лет она не имела возможности получить нейтральный статус, хотя пошуметь в секторе могла очень крепко.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtHN2WZn9ap/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtHN2WZn9ap/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BtHN2WZn9ap/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Анна Чичерова (@annachicherova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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Никуда не деться и от клейма «была дисквалифицирована». Многие скажут, что допинг есть допинг, и баста. И во многом будут правы. Но трудно не учитывать контекст того периода в сборной. Когда ты солдат в армии — все решают за тебя. И те времена — повод для отдельного большого разговора.

Чичерова своим долголетием и стабильностью доказала, что ее успех — это сумасшедший талант и работа, а не что-то другое. Впервые знаковые для женской высоты 2 м Анна прыгнула в декабре 2002 года. Последний раз — в июне 2019-го. Спустя 17 лет. Семнадцать! Уверен, никто и никогда подобного не повторит. Потому что это — невозможно. Ее рекорд России, конечно же, побьют. А вот этот — нет.

Да и прыжок на 2,02 м в почти 37 лет, после рождения ребенка и череды тяжелейших травм, — что-то на грани фантастики. Если кто-то сомневается, проверяли допинг-службы Чичерову после Пекина-2008 сотни раз. Примерно столько же потом перепроверяли старые пробы. Может быть, так надолго в спорте она осталась отчасти и поэтому. Доказать: я в полном порядке сама по себе, а не благодаря чему-то.

И ведь доказала.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RCaHDv-rJmk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЧР был ни о чем, нужны нормальные проводы

Аня так и осталась всеобщей любимицей. Сложно найти спортсмена или тренера на стадионе, который бы ей не симпатизировал. Кто-то восхищается культурой движений и эстетикой разбега, кто-то спортивным долголетием, кто-то — бесконечным позитивом и открытостью.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/uXsJggBvtX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/uXsJggBvtX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/uXsJggBvtX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Анна Чичерова (@annachicherova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Чебоксары поболеть за Чичерову приехали люди из других городов. Немного, но сам факт. Кто-то с подарками. На легкую атлетику у нас, кроме родственников и друзей, вообще не ходят. А уж ехать откуда-то — это вообще из ряда вон.

В субботу в Чебоксарах на Анну не раз накатывали флешбэки. Через призму этого сектора мелькала вся ее спортивная жизнь. То первая Россия (она была совсем юной), то знаменательные 2,07 м (и тогда ведь забиты были все трибуны перед сектором), то отбор на Игры-2012 (ставшие золотыми). Вечером, после окончания соревнований, она призналась, что невольно искала взглядом одного человека на трибунах. Евгения Загорулько.

У них были непростые отношения, но он, как ни крути, главный тренер в ее жизни. В апреле этого года Петровича не стало. И в субботу он наверняка наблюдал за последними соревнованиями Чичеровой откуда-то сверху.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CNKjWz9H35s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CNKjWz9H35s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CNKjWz9H35s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Анна Чичерова (@annachicherova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По-хорошему, прошедший чемпионат России — совсем не тот старт, на котором стоило завершать карьеру такому спортсмену. Соревнования были очень грустными и будничными. Антуража — никакого. Награждали высотниц, как и высотников, на абсолютно пустом стадионе.

А ведь вместе с Чичеровой уходила эпоха.

Надеюсь, Анне удастся организовать нормальный прощальный турнир. Где будут близкие ей люди, друзья по сборной, родные, конечно же, дочка Ника. Она заслуживает достойного и душевного окончания карьеры.