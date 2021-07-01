Норвежец Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами
ТАСС, 1 июля. Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Осло.
ТАСС, 1 июля. Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Осло.
Норвежец преодолел дистанцию за 46,70 секунды. Предыдущим мировым рекордсменом был американец Кевин Янг, преодолевший на Олимпиаде 1992 года в Барселоне дистанцию за 46,78 секунды.
Вархольм стал победителем домашнего этапа Бриллиантовой лиги. Вторым финишировал бразилец Алисон Дос Сантос (47,38 секунды), третьим стал представитель Турции Ясмани Копельо (48,86).
Вархольму 25 лет. Он является двукратным чемпионом мира (2017, 2019) и чемпионом Европы 2018 года.