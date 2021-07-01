Текущие события
Хоккей. НХЛ
1.07
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
31
Футбол. Сборные
1.07
Мексика
Панама
30
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Швейцария
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Бельгия
Италия
Хоккей. НХЛ
3.07
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Чехия
Дания
Все события
Фоторепортажи
36Сборная Чехии обыграла голландцев и вышла в четвертьфинал Евро-2020
15Англия выбила Германию с Евро
1 июля, источник: ТАСС

Норвежец Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

ТАСС, 1 июля. Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Осло.

Наверх
Источник: AFP 2021

Норвежец преодолел дистанцию за 46,70 секунды. Предыдущим мировым рекордсменом был американец Кевин Янг, преодолевший на Олимпиаде 1992 года в Барселоне дистанцию за 46,78 секунды.

Вархольм стал победителем домашнего этапа Бриллиантовой лиги. Вторым финишировал бразилец Алисон Дос Сантос (47,38 секунды), третьим стал представитель Турции Ясмани Копельо (48,86).

Вархольму 25 лет. Он является двукратным чемпионом мира (2017, 2019) и чемпионом Европы 2018 года.

 Сборная России по футболу получит €10,75 млн за выступление на Евро
Шубенков оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил
Дать второй шанс Слуцкому? Интересный вариант для сборной России
Зинченко мог играть за Россию. Ему даже делали гражданство
Сборная России не смогла отобраться на вторую подряд Олимпиаду
Фетисов отреагировал на слова Путина о российском хоккее
Даниил Медведев уверенно вышел в третий круг Уимблдона
Зарема обвинила Газизова в присвоении зарплаты игрока «Спартака»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь