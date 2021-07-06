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20:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Личным тренером Дарьи Клишиной на Олимпиаде в Токио станет олимпийский чемпион из США

Олимпийский чемпион 2004 года в прыжках в длину американец Дуайт Филлипс будет сопровождать российскую легкоатлетку Дарью Клишину на Играх в Токио в качестве личного тренера.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион 2004 года в прыжках в длину американец Дуайт Филлипс будет сопровождать российскую легкоатлетку Дарью Клишину на Играх в Токио в качестве личного тренера. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова менеджера спортсменки Алексея Николаева.

С 2013 года Дарья Клишина живёт и тренируется в Соединённых Штатах Америки.

«Филлипс поедет на Олимпиаду в Токио вместе с Дарьей в качестве её личного тренера. Но от какой национальной команды он будет аккредитован, я, честно говоря, не в курсе. Дуайт же тренирует не только Клишину, у него есть и американские атлеты», — сказал менеджер.

Помимо золота Игр-2004 на счету Филлипса четыре победы на чемпионатах мира и одна золотая медаль на ЧМ в помещении.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Квалификация в женских прыжках в длину пройдёт 1 августа, финальный турнир — 3 августа.

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