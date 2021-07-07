Усэйн Болт на вопрос, как бы он пробежал 100 м в новейших шиповках: «Намного быстрее. Меньше 9,5 секунд точно»

Недавно были побиты мировые рекорды в беге на 10 000 метров у женщин и 400 метров с барьерами у мужчин.

«Мы с другом говорили об этом на днях. И я подумал: “Должен ли я расстроиться?” Потому что я знаю, что на протяжении многих лет все пытались сделать шиповки лучше, но… Как я могу спорить, если World Athletics решает, что это законно? Я ничего не могу с этим поделать. Правила есть правила», — сказал Болт.

Ямаец считает, что в новейших шиповках смог бы пробежать дистанцию 100 метров быстрее собственного мирового рекорда (9,58).

Мы строили догадки и говорили об этом, но я не знаю наверняка. Но определенно намного быстрее. Меньше 9,5 секунд точно. Никаких сомнений. Усэйн Болт действующий обладатель рекорда на 100 м

Также он сообщил, что 13 июля примет участие в забеге на 800 метров, организованном американской компанией по продаже автомобилей.