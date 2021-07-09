Русская легкоатлетка живет в США, рассказывает о пистолетах и едет на Олимпиаду
Дарья Клишина — единственная наша легкоатлетка, для которой Игры в Токио станут вторыми подряд.
Дарья Клишина — единственная наша легкоатлетка, для которой Игры в Токио станут вторыми подряд.
Олимпийский дебют был в Рио, и если вдруг вы забыли ту историю, то вот краткий пересказ: прямо перед Олимпиадой Международная федерация отстранила всю российскую сборную, но Клишина пошла в суд и ровно за день до старта квалификации отстояла свое право выступать.
В Рио показать достойный результат не удалось, однако уже через год Дарья стала
О своей подготовке к Играм, жизни в США, ношении оружия, критике и многом другом Клишина рассказала в большом интервью Sport24.
— Как у вас дела?
— Дела очень хорошо, все в рабочем, тренировочном процессе. Сейчас я в Атланте, у нас тут каждый день очень жарко,
— То есть к жаре в Токио готовы?
— Ну да (улыбается). Сейчас в Токио температура немного меньше, там влажность выше, больше дождей. Но, думаю, к тому моменту, когда мы приедем, там будет пожарче. И, надеюсь, поменьше дождей (смеется).
— Как идет подготовка к Олимпиаде?
— Как и всегда, эта рутина одна и та же, будь то Олимпийские игры, чемпионат мира или «Бриллиантовая лига». Все одинаково, все то же самое. Просто все более аккуратно, меньше тратится времени на
— Какая сейчас
— Как будто нет. Внутри, в тех же магазинах мы в масках, но это твое решение, если ты хочешь идти без маски, ты можешь идти без маски. Я вакцинирована, но я хожу в маске, пытаюсь со всех сторон обезопасить себя от
Не могу сказать за все штаты, но, мне кажется, ситуация везде
— Вы привились от коронавируса. Как выбирали вакцину?
— По отзывам. Читала, когда уже были
— В России стимулируют добровольную вакцинацию — например, в Москве можно выиграть автомобиль. Что думаете об этом?
— Это дело абсолютно каждого человека. Моя цель какая была изначально (я вообще в принципе не сторонник
Плюс, я знала, что буду путешествовать, что у меня будут переезды и перелеты во второй половине лета. Поэтому я приняла такое решение, что лучше сделать. Я просто не углублялась в
Розыгрыш автомобилей? Если сравнивать с Америкой, то здесь такого не происходит. Просто в России статистика показала, что на первой волне вакцинировался очень маленький процент людей. И когда сейчас началась третья волна, огромное количество людей стало заболевать. Я не знаю точных цифр, но, в основном, все люди, которые попадают в больницу, они невакцинированные. Наверное, так государство пытается хоть
Например, как это происходит здесь: достаточно большое количество людей вакцинируются, и они молчат.
— В Америке никакой агитации нет?
— Абсолютно. Просто огромное количество мест, где ты можешь сделать вакцину, все до максимума упрощено. Ты можешь ее сделать где угодно, большинство этих мест не требуют предварительной записи. Процесс настолько прост, насколько это возможно.
— Один из главных вопросов любителей легкой атлетики звучит так: «Почему у Клишиной — бессрочный нейтральный статус, а, например, у Ласицкене — временный». Итак, почему?
— Потому что когда во время Олимпиады в Рио у меня был судебный процесс, который мы выиграли, судьей было поставлено решение, что я имею право пользоваться своим нейтральным статусом бессрочно, без права апелляции
— Вы показывали высокие результаты еще до переезда в США. Почему
— Потому что я перестала их показывать. Результат встал, не было прогресса, которого хотелось. Я поняла, что хочу попробовать
Если бы тренер был, например, в Индонезии, я бы переехала в Индонезию. Это был не вопрос между Россией и Америкой, вопрос был связан именно с тренером. Если ты
— Вы живете в Штатах уже 8 лет. Все еще называют «предательницей»?
— Нет. Это был только один год, 2016-й — просто от незнания, нехватки информации. Они меня так называли, потому что думали, что я поехала на Олимпиаду под
Это мнение лично каждого, который так писал или говорил. Я не вижу никакой доли предательства, я выступала за свою страну.
— Часто сталкиваетесь с критикой в соцсетях?
— После 2016 года я вообще не читаю интернет, комментарии, абсолютно ничего, поэтому я не знаю. Мне все равно, вот прям без разницы. Я поняла, что тратить на это свои эмоции, которые я потратила в 2016 году, я больше не хочу. Я принимаю любую критику, похвалу, но все это читать и принимать близко к сердцу, переваривать и проносить через себя я не хочу.
Я пытаюсь максимально отталкивать от себя любой негатив, потому что не считаю, что это позитивно влияет на меня изнутри или еще
— В 2016 году вы стали единственной нашей легкоатлеткой, принявшей участие в ОИ. Как все происходило в ваших глазах?
— Конечно, я была психологически не готова к тому, что мне запретят выступать, потому что физически я была очень готова. Мне было жалко свою физическую форму, что я не смогла ее тогда реализовать. Физически мы все время можем быть готовы
Когда я приехала на Олимпиаду, были ощущения, что я
— Каково это — выступать вообще единственной от России?
— Не очень. Просто я привыкла, что мы ездим одной из самых больших по численности команд на любые официальные старты, а здесь ты одна, чувствовалось немного пусто, непривычно. Помню, что
В олимпийской сборной у меня были
— В 2017-м вы выиграли серебро чемпионата мира. Главное воспоминание о том турнире?
— Что я молодец (улыбается). Что реализовала свою форму, для меня это был
Это решение было принято, поэтому я была рада, что у меня получилось. Плюс, я была очень рада, что все это случилось с хорошим результатом и в борьбе, это не был
— В Токио выступит ровно 10 наших легкоатлетов. Не боялись, что можете не попасть в это число?
— Не могу сказать, что у меня была
Нельзя расстрачиваться на ситуации, которые от тебя мало зависят. Я делаю то, что делаю, стараюсь делать максимум из того, что могу, а там уже как ситуация будет, так и будет, расстраиваться/не расстраиваться — это уже после.
— На ОИ-2016 вы были единственной нашей легкоатлеткой. Сейчас нас едет 10 человек. Это повод для оптимизма или все равно беспредел?
— Полнейший беспредел. Почему 10?! Почему федерация не борется? Почему они не боролись за, например, 50 человек? 10 это вообще ничто, беспредел полнейший.
Конечно, если подумать совсем с плохого ракурса, то ладно, хотя бы 10, чем одна. Но сейчас речь не об этом. Я безумно рада за всю эту десятку, у кого есть возможность, но я больше расстроена за тех, у кого этой возможности нет. А они полностью это тоже заслужили — как любая другая страна, которая везет полный состав. Так же для молодых: если у тебя есть право поехать на Олимпиаду, даже если ты понимаешь, что, например, не сможешь пройти в
Просто у нас в России привыкли говорить: «Да вот, у нас половина команды всегда едет туристами». А как в других странах? Лишь маленький процент получает медаль, их всего три. И что, во всех командах 90% вы называете туристами? Это не так, люди делают максимум. Многие критики думают, что спортсмены
— Вы видите хоть
— Просвета нет, пока у нас нет флага и полноценной сборной. Каждый год появляется
— На днях стало известно, что у двух наших гребцов, на тот момент входивших в олимпийскую сборную, нашли мельдоний.
— Понятно… Ну вот это вот, ну честно… Я не знаю, у всех эти кейсы разные, не могу судить конкретно, но я просто поняла для себя, что надо быть настолько аккуратным. Просто везде!
Например, ситуация с Сергеем Шубенковым: я все понимаю, двое детей, маленький ребенок заболел, это жизненная ситуация. Но, к сожалению, как бы ты это ни объяснял, все правила WADA против нас. Поэтому даже если у тебя ребенок заболеет, и к тебе нечаянно попало детское лекарство, в котором есть запрещенный элемент, ты в любом случае несешь ответственность. Огромный плюс, что они боролись и выиграли, это огромнейшая победа, они смогли доказать и не пожалели средств, времени и сил. Это то, как сделала я. Так могли бы сделать очень многие люди.
Вы спрашивали про бессрочный нейтральный статус — очень многие могли бы за это бороться. Но если бы это делали каждый для себя. Вы привели в пример Машу Ласицкене — так у нее вся дорога открыта, чтобы получить этот нейтральный статус. Если бы она пошла судиться, думаю, она бы его еще давно получила. Просто никто этого не делал, все ждали, что
Про мельдоний — кажется, уже все знают, что не разрешен этот препарат, ну как это можно? Если это на самом деле ошибка спортсменов, то это будет безалаберным отношением. Я просто не знаю, как это попало, будут они доказывать — сложно судить. Просто я знаю, что нужно быть предельно осторожным.
Я не заказываю ни одного продукта, у которого нет сертификата WADA. Они стоят дороже, я их ищу, жду, заказываю только на официальных сайтах, но я понимаю, что это часть моей работы. Это правило мне жутко не нравится, но, к сожалению, мы не можем ничего сделать, мы должны следовать правилам игры, которые есть.
У меня большой комплекс витаминов и добавок, которые я употребляю. Надеюсь на компетентность брендов, у которых я все это покупаю, но проблем не было, я остаюсь на этом же, ничего новенького не буду пробовать. Например, если
— С теми людьми, которые сейчас руководят нашей легкой атлетикой, возвращение возможно?
— Честно, не знаю. Я просто сейчас сильно не вдаюсь в детали, потому что далеко и не верчусь во всем этом, в курсе только
— Если сравнивать жизнь в России и в США, какие основные отличия?
— Начнем с того, что мне не нравится, это проще (смеется). Например, все обязательства того, что у тебя должна быть
Жутко дорогая медицина, в аптеке ничего не купить, живот болит, «Мезима» нет — типа того (смеется). Это раздражало, но везде есть моменты, которые не нравятся, это нормально. Мне это до сих пор не нравится, но я принимаю правила игры, я живу в этой стране, проще эти правила соблюдать и не обращать внимание на моменты, которые мне не нравятся.
Как американцы питаются, думаешь: «Что такое, полмагазина замороженных продуктов, где нормальная еда?». Но ничего, потом это все прошло, я нашла хорошие магазины со вкусной едой, с органическими продуктами, русские магазины, европейские, где могу найти гречку, творог
Из того, что нравится: нельзя не обратить внимание, что люди приветливые, более открытые. Это приятно, вот идешь с
Я не говорю, что здесь все люди открытые на столько, что ты
— У вас такое было?
— У меня не было, просто в некоторых моментах я понимаю, какой могла бы быть эта ситуация в России. То есть
Недавно у меня была ситуация: я заехала в торговый центр, чтобы купить себе кофе, это был вечер, и
— Часто такую картину видите?
— Нет, но здесь все время
— Когда будет новый трек?
— Он уже есть (смеется). Еще не вышел, но он уже есть.
Это просто проект, на данной «стезе» у меня целей нет. Даже не для себя: если бы это было для себя, я бы искала продюсера, автора текстов. Ситуация была абсолютно наоборот, это предложение со стороны, на которое мы согласились, был интересный проект, который я никогда в жизни не пробовала. Я вообще очень закрытый человек, поэтому для меня это был сложный шаг. Потому что если я
На данный момент есть просто есть две песни, это не
Создать
— Зимой 2020-го вы говорили, что, возможно, после Токио будете еще года 2 выступать, а потом закончите. Сейчас ваше мнение о будущем
— Нет. Потому что я хочу пожить свою жизнь как нормальный человек. Спорт это только спорт, в жизни он тебя ограничивает. С возрастом приоритеты немного меняются.
Как было после 2017 года — по сути, моя первая большая медаль. Я просто закрыла сумку, все вещи были в шкафу, я сказала: «Все, до свидания, нет». Я понимала, что
— Что будет после спорта?
— Жизнь будет (смеется). Сейчас у меня есть
Я считаю, что каждый человек, когда его карьера близится к завершению, обязан задумываться о будущем еще за несколько лет до. Со своей командой мы это прорабатываем уже года четыре — ту базу, которая создается на обычную жизнь. Она есть, просто я не могу влиться в нее на 100%. Потому что сейчас я на 100% в другом.
Автор: Владимир Афанасьев