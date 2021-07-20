Самая сексуальная спортсменка мира пакует чемоданы в Токио. Где на нее смотреть?

Одной из самых популярных спортсменок в Instagram на предстоящей Олимпиаде в Токио станет немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт. У нее почти 2 миллиона подписчиков в соцсети, а практически под каждой публикацией несколько тысяч комментариев. Особая активность под одним из последних постов, где Алиса сообщает своим поклонникам о том, что квалифицировалась на Игры. Фанаты поздравляют ее с успехом, желают удачи в Японии и верят, что их кумир выиграет медали на Национальном стадионе.

Только вот основные успехи и причина интереса к Шмидт не совсем связана со спортом. Девушку выделяют как самую красивую спортсменку, а фолловеры с большей охотой обсуждают ее новые фото в купальнике, нежели успехи на беговой дорожке. Но что покажет секс-символ Игр-2021 на соревнованиях?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRPEB72M8zI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRPEB72M8zI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRPEB72M8zI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by ᗩlica Ѕchmidt (@alicasmd)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мало спортивных успехов и много коммерческих контрактов

Впервые серьезную известность Алиса получила в 2019 году, когда австрийский журнал Busted Coverage и подарил ей титул самой сексуальной спортсменки. На тот момент из успехов у 19-летней бегуньи лишь серебро юниорского чемпионата Европы в эстафете 4×400 м. И то в той команде Шмидт не была лидером, уступая по секундам подругам по сборной Германии. Только вот практически эталонное тело, модельная внешность и грамотный пиар сработали для привлечения фанатов гораздо лучше, чем любые победы.

Для сравнения: сейчас у Алисы 1,8 миллиона подписчиков в Instagram, при этом у Шоны Миллер, победившей на ключевой для немки дистанции 400 м на Играх в Рио-де-Жанейро, — чуть больше 100. Лучшая россиянка в этой дисциплине едва набирает 20 тысяч.

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То есть Шмидт на своем примере доказывает, что в спорте часто людям не особо интересны соревнования сами по себе. А вот обворожительная внешность и частое общение со СМИ быстро делают тебя иконой поколения. Иначе как объяснить такой взлет популярности и контракты с ведущими мировыми брендами?

К примеру, Шмидт — одна из важнейших участников пиар-кампании известного производителя экипировки, сотрудничает Алиса и с брендами косметики, футбольным клубом «Боруссия» (Дортмунд), сетью отелей и другими. В ее соцсетях процент рекламных публикаций достигает 70, но подписчики не жалуются, потому что видят главное — привлекательные фото самой Алисы. Иногда снимок с очередной коммерческой интеграцией сменяется фото с поездки или соревнований, но, честно говоря, беглый взгляд по профилю не сразу выдаст в Алисе профессиональную легкоатлетку. Максимум — модель, которая помешана на фитнесе и здоровом образе жизни.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQ33fQ2srs9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQ33fQ2srs9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQ33fQ2srs9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by ᗩlica Ѕchmidt (@alicasmd)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Шансов на медаль у Шмидт почти нет

Только вот сама Шмидт уверяет, что спорт для нее — занятие номер один в жизни. Она даже периодически жалуется в интервью, что съемки мешают ей тренироваться и в олимпийский сезон она откажется от многих сторонних проектов. Цель Алисы — попасть в Токио, и она сделала все для ее реализации. Не сказать, что год прошел для Шмидт без спонсорских фотосессий, но своей цели она добилась. Недавно стало известно, что сборная Германии квалифицировалась на Олимпиаду в Японии в женской эстафете 4×400 м, а Алису в состав четверки включил тренерский штаб немецкой команды. Решение в целом логичное, ведь все последние крупные международные турниры она бежала в эстафете за бундестим.

Заработать личную квоту ей при этом не удалось. Квалификационный барьер в 51 секунду на четырехсотметровке Алиса так и не покорила, остановившись на 52,21 на чемпионате Германии в Брауншвейге. Тем не менее на выиграла серебро национального чемпионата, а значит, по праву вошла в четверку участниц Олимпиады от Германии в этой дисциплине.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQlyWIBsW62/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQlyWIBsW62/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQlyWIBsW62/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by ᗩlica Ѕchmidt (@alicasmd)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, рассчитывать на успех ее сборная в Токио вряд ли сможет. В женских спринтерских эстафетах безраздельно правят США, Ямайка, Великобритания и Багамские Острова. Германия конкурентоспособна на европейском уровне, но вот на мировом немецким девушкам бороться сложно. Об уровне притязаний Германии говорит хотя бы тот факт, что в 2019 году они не отобрались в топ-16 сборных мира для участия на ЧМ в Дохе. В Рио в 2016-м немки бежали, но не смогли пробиться в финал, уступив в предварительных забегах командам из Канады и Италии. Хотя четверка все равно установила необычный мировой рекорд, показав в полуфинале лучшее время для тех, кто не отобрался в финал.

Сильнейшей европейской державой пять лет назад была, кстати, Украина, в составе которой не меньше ярких девушек. Но они не так известны, и про них не пишут крупные таблоиды, а значит, и такого внимания к ним, как к Шмидт, нет. Будет Алиса и в еще одной дисциплине, которая в Токио дебютирует. Это смешанная эстафета 4×400 м для мужчин и женщин. Но и здесь шансы Германии чисто теоретические. По предварительным раскладам, команда не должна попасть и в топ-10.

Реальные звезды женского спринта из США

Главными фаворитами традиционно будут бегуньи из США, и американцам на самом деле есть чем ответить Шмидт и в плане привлечения внимания аудитории. У главной звезды заокеанской сборной шестикратной олимпийской чемпионки Эллисон Феликс в инстаграме больше 800 тысяч подписчиков. Молодой талант звездно-полосатых Сидни Маклафлин пока набрала только 650, но после выступления в Японии наверняка пробьет миллион, а потенциальные спонсоры будут биться за эксклюзивный контракт с ней.

Все дело в том, что у Сидни не менее эффектная внешность, она легко позирует на камеру и уже появлялась на обложке важных глянцевых журналов (например, L’Officiel). Но привлекательные фото с активным продвижением в соцсетях Маклафлин, в отличие от Шмидт, сочетает с реальными спортивными достижениями. Сидни — рекордсменка мира на дистанции 400 м с барьерами, а в составе сборной США она выиграла эстафету 4×400 м на ЧМ в Дохе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQ_ZzIIhZ6L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQ_ZzIIhZ6L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQ_ZzIIhZ6L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Sydney McLaughlin (@sydneymclaughlin16)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Токио Маклафлин претендует как минимум на две золотые медали — на сольной четырехсотметровке с барьерами и в эстафета 4×400 м. Возможно, мы увидим Сидни в итоговой заявке и на других дистанциях, например в микст-эстафете. Но даже статус двукратной олимпийской чемпионки сразу же повысит ее котировки, и к соглашению с брендом изотонических напитков наверняка добавятся и другие контракты.