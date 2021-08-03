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23:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Еще одна легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в многоборье, отказалась возвращаться в Белоруссию. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

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Источник: AFP 2021

Спортсменка, которая сейчас находится в Германии, написала, что приняла данное решение после долгих размышлений. По словам Максимовой, если она сейчас вернется в Белоруссию, то может потерять не только свободу, но и «лишиться жизни». При этом легкоатлетка отметила, на территории Германии она может дышать полной грудью и быть одной из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких.

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32-летняя Максимова является серебряным призером чемпионата Европы в помещении в пятиборье. В Германии она находится вместе с мужем Андреем Кравченко, который завоевал второе место на Олимпийских играх 2008 года в десятиборье.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил легкоатлетку Кристину Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано ее эмоционально-психологическое состояние. За несколько дней до этого Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников.

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Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что спортсменку попытались насильно вывезти из Токио, однако позже правительство Японии сообщило, что она в безопасности. После этого Тимановская получила польскую визу.

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