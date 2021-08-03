Еще одна легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию

Спортсменка, которая сейчас находится в Германии, написала, что приняла данное решение после долгих размышлений. По словам Максимовой, если она сейчас вернется в Белоруссию, то может потерять не только свободу, но и «лишиться жизни». При этом легкоатлетка отметила, на территории Германии она может дышать полной грудью и быть одной из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких.