Еще одна легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию
Белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в многоборье, отказалась возвращаться в Белоруссию. Об этом она написала в своем
Белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в многоборье, отказалась возвращаться в Белоруссию. Об этом она написала в своем
Спортсменка, которая сейчас находится в Германии, написала, что приняла данное решение после долгих размышлений. По словам Максимовой, если она сейчас вернется в Белоруссию, то может потерять не только свободу, но и «лишиться жизни». При этом легкоатлетка отметила, на территории Германии она может дышать полной грудью и быть одной из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких.
32-летняя Максимова является серебряным призером чемпионата Европы в помещении в пятиборье. В Германии она находится вместе с мужем Андреем Кравченко, который завоевал второе место на Олимпийских играх 2008 года в десятиборье.
1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил легкоатлетку Кристину Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано ее
Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что спортсменку попытались насильно вывезти из Токио, однако позже правительство Японии сообщило, что она в безопасности. После этого Тимановская получила польскую визу.