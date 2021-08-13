Русского атлета поймали на самом страшном допинге. На Олимпиаде он ему не помог — 43-е место
Жесть пришла оттуда, откуда ее не ждали — из триатлона.
Жесть пришла оттуда, откуда ее не ждали — из триатлона.
Когда главный врач олимпийской команды России Андрей Жолинский заявил, что все
На предолимпийском сборе во Владивостоке на допинге попался триатлонист Игорь Полянский. В его образце обнаружен эритропоэтин (ЭПО), который сломал карьеры многим спортсменам. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов до сих пор не может отбиться от гневных комментариев его иностранных коллег на эту тему, когда
Если Полянскому не удастся доказать, что ЭПО в его организме — ошибка (а это практически нереально), пути Логинова ему не избежать: этот вид допинга — клеймо на всю жизнь. У 31-летнего россиянина есть возможность вскрыть пробу Б, а также оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Чемпион Европы, а также участник Игр-2016 в Рио (31-й) явно удивил историей с ЭПО фанатов триатлона. Это ведь ему в последний момент удалось принести сборной эстафетную путевку на Игры в Токио, а также отобраться туда самому. 38-е место на этапе Кубка мира в Гуатулько далось Игорю очень тяжело: перед поездкой в Мексику Полянский простудился, а потом еще дала о себе знать старая травма спины, но он все равно выступил.
Теперь об этом вряд ли