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14:20 (мск), источник: Sport24

Русского атлета поймали на самом страшном допинге. На Олимпиаде он ему не помог — 43-е место

Жесть пришла оттуда, откуда ее не ждали — из триатлона.

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Источник: Reuters

Когда главный врач олимпийской команды России Андрей Жолинский заявил, что все допинг-пробы, взятые у спортсменов в Токио, оказались отрицательными, сразу же захотелось выдохнуть. Обвинить нас в обмане никто не мог. Правда, в этот момент как-то стерлось из памяти, что атлеты проходили тестирование на «запрещенку» и до участия в Играх. Это в итоге и принесло сборной проблемы.

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На предолимпийском сборе во Владивостоке на допинге попался триатлонист Игорь Полянский. В его образце обнаружен эритропоэтин (ЭПО), который сломал карьеры многим спортсменам. Чемпион мира по биатлону Александр Логинов до сих пор не может отбиться от гневных комментариев его иностранных коллег на эту тему, когда что-то выигрывает на соревнованиях. И никого не волнует, что за это он уже ответил, отсидев длительную дисквалификацию.

Если Полянскому не удастся доказать, что ЭПО в его организме — ошибка (а это практически нереально), пути Логинова ему не избежать: этот вид допинга — клеймо на всю жизнь. У 31-летнего россиянина есть возможность вскрыть пробу Б, а также оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Будет ли он это делать — неизвестно. Федерация же не стала ничего ждать, заявив, что проведет расследование этого дела.
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Чемпион Европы, а также участник Игр-2016 в Рио (31-й) явно удивил историей с ЭПО фанатов триатлона. Это ведь ему в последний момент удалось принести сборной эстафетную путевку на Игры в Токио, а также отобраться туда самому. 38-е место на этапе Кубка мира в Гуатулько далось Игорю очень тяжело: перед поездкой в Мексику Полянский простудился, а потом еще дала о себе знать старая травма спины, но он все равно выступил.

Теперь об этом вряд ли кто-то вспомнит. Тем более возможная дисквалификация вычеркнет из истории его участие в Олимпиаде-2020, где он занял 43-е место в личном турнире. Да и смешанная эстафета тоже пострадает. А ведь там команда заняла 14-е место, что очень даже неплохо, учитывая уровень конкуренции в триатлоне. О последствиях имиджевого характера говорить так и вообще не стоит. Это у каких-нибудь американцев подобный случай прошел незаметно для всех, но не для России, от которой только и ждут, что осечки.

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