Спортсменка продаст медаль Олимпиады в Токио ради больного мальчика

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Об этом сообщает The Mirror. 25-летняя спортсменка намерена продать награду, завоеванную на Олимпийских играх в Токио ради спасения мальчика. Как отметила сама Андрейчик, для операции необходимо полтора миллиона польских злотых. Половину данной суммы уже удалось собрать.

О планах продать медаль Андрейчик сообщила сразу после Олимпиады. Награда будет выставлена на аукционе с начальной стоимостью в 200 тысяч польских злотых.

Андрейчик завоевала серебро в Токио в метании копья, уступив в борьбе за золотую медаль китаянке Лю Шиин. Она также была близка к тройке призеров на Играх в Рио-де-Жанейро. Тогда она заняла четвертое место.