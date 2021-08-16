Спортсменка продаст медаль Олимпиады в Токио ради больного мальчика
Польская метательница копья Мария Андрейчик решила помочь мальчику Милошу, которому необходима операция на сердце.
Польская метательница копья Мария Андрейчик решила помочь мальчику Милошу, которому необходима операция на сердце.
Об этом сообщает The Mirror. 25-летняя спортсменка намерена продать награду, завоеванную на Олимпийских играх в Токио ради спасения мальчика. Как отметила сама Андрейчик, для операции необходимо полтора миллиона польских злотых. Половину данной суммы уже удалось собрать.
О планах продать медаль Андрейчик сообщила сразу после Олимпиады. Награда будет выставлена на аукционе с начальной стоимостью в 200 тысяч польских злотых.
Андрейчик завоевала серебро в Токио в метании копья, уступив в борьбе за золотую медаль китаянке Лю Шиин. Она также была близка к тройке призеров на Играх в
Андрейчик — победительница чемпионата Европы среди юниоров в 2015 году.