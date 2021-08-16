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20:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Спортсменка продаст медаль Олимпиады в Токио ради больного мальчика

Польская метательница копья Мария Андрейчик решила помочь мальчику Милошу, которому необходима операция на сердце.

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Источник: Reuters
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Об этом сообщает The Mirror. 25-летняя спортсменка намерена продать награду, завоеванную на Олимпийских играх в Токио ради спасения мальчика. Как отметила сама Андрейчик, для операции необходимо полтора миллиона польских злотых. Половину данной суммы уже удалось собрать.

О планах продать медаль Андрейчик сообщила сразу после Олимпиады. Награда будет выставлена на аукционе с начальной стоимостью в 200 тысяч польских злотых.

Андрейчик завоевала серебро в Токио в метании копья, уступив в борьбе за золотую медаль китаянке Лю Шиин. Она также была близка к тройке призеров на Играх в Рио-де-Жанейро. Тогда она заняла четвертое место.

Андрейчик — победительница чемпионата Европы среди юниоров в 2015 году.

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