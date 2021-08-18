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18 августа, источник: РБК

США не дали Ласицкене визу для участия в турнире

Олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене не сможет выступить на этапе Бриллиантовой лиги в США из-за проблем с визой. Об этом РБК сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

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Источник: Reuters
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«К сожалению, мы не смогли получить разрешение на въезд в США. Поэтому Мария пропустит американский этап. Благодарим всех, кто пытался нам помочь», — сказала Назарова.

В свою очередь, менеджер серебряного призера Олимпиады в Токио в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой — Павел Воронков — сообщил ТАСС, что спортсменка также не выступит в США. «Она выступит 5 сентября на турнире в Падуе, потом — в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе 9 сентября. Завершит сезон 11 сентября турниром в Инсбруке», — сказал Воронков.

7 августа Ласицкене рассказала о том, что у нее и у Сидоровой до сих пор нет американских виз, необходимых для участия в этапе Бриллиантовой лиги в Юджине, который пройдет 21 августа.

Личный тренер Ласицкене Геннадий Габрилян говорил, что с визой спортсменке обещал помочь известный американский экипировщик, который был заинтересован в ее участии в турнире. В Минспорте также сообщали о намерении решить этот вопрос.

Американское диппредставительство в Москве 30 апреля объявило о приостановке с 12 мая рассмотрения документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Позднее министр спорта России Олег Матыцин заявлял, что Минспорт будет взаимодействовать с МИДом и делать все возможное, чтобы ограничения не коснулись спортсменов и это не помешало их участию в соревнованиях.

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