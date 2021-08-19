Тимановская: Мы живем под охраной, пока вокруг меня сохраняется ажиотаж
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что они с мужем вынуждены жить в Польше под охраной.
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что они с мужем вынуждены жить в Польше под охраной.
«Мы пока живем под охраной, нам предоставили жилье на охраняемой территории. Думаю, мы будем находиться под охраной, пока сохраняется ажиотаж, пока обо мне говорят в СМИ. Но как только все
Мы понимаем, что это все временно. Конечно, хочется выйти — тем более, лето, хорошая погода. Хочется и на море
Напомним, что в ходе Олимпиады-2020 в Токио Тимановская раскритиковала тренеров за их решение по включению ее в состав непрофильной эстафеты. Позднее ее отправили обратно в Белоруссию, а спортсменка заявила, что ее пытаются вывезти против воли. Она попросила помощи у МОК и политического убежища у европейских стран, в результате чего оказалась в Польше.