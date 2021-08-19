Тимановская: Мы живем под охраной, пока вокруг меня сохраняется ажиотаж

«Мы пока живем под охраной, нам предоставили жилье на охраняемой территории. Думаю, мы будем находиться под охраной, пока сохраняется ажиотаж, пока обо мне говорят в СМИ. Но как только все более-менее уляжется и люди начнут забывать обо мне, мы сможем перебраться на какую-то квартиру, найти себе жилье и жить как обычные люди.



Мы понимаем, что это все временно. Конечно, хочется выйти — тем более, лето, хорошая погода. Хочется и на море куда-то съездить, отдохнуть и расслабиться мыслями. Но мы прекрасно понимаем, что сейчас это вынужденная мера, и нужно просто немножко потерпеть, и потом все наладится», — цитирует Тимановскую «Газета.Ru».