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11:09 (мск), источник: Sport24

Тимановская: Мы живем под охраной, пока вокруг меня сохраняется ажиотаж

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что они с мужем вынуждены жить в Польше под охраной.

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Источник: Instagram

«Мы пока живем под охраной, нам предоставили жилье на охраняемой территории. Думаю, мы будем находиться под охраной, пока сохраняется ажиотаж, пока обо мне говорят в СМИ. Но как только все более-менее уляжется и люди начнут забывать обо мне, мы сможем перебраться на какую-то квартиру, найти себе жилье и жить как обычные люди.

Мы понимаем, что это все временно. Конечно, хочется выйти — тем более, лето, хорошая погода. Хочется и на море куда-то съездить, отдохнуть и расслабиться мыслями. Но мы прекрасно понимаем, что сейчас это вынужденная мера, и нужно просто немножко потерпеть, и потом все наладится», — цитирует Тимановскую «Газета.Ru».

Напомним, что в ходе Олимпиады-2020 в Токио Тимановская раскритиковала тренеров за их решение по включению ее в состав непрофильной эстафеты. Позднее ее отправили обратно в Белоруссию, а спортсменка заявила, что ее пытаются вывезти против воли. Она попросила помощи у МОК и политического убежища у европейских стран, в результате чего оказалась в Польше.

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