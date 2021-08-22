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19:29 (мск), источник: ТАСС

Российские легкоатлеты завоевали три медали на чемпионате мира среди юниоров

Золото завоевали Виолетта Игнатьева в метании диска и Наталья Спиридонова в прыжках в высоту, серебро — Денис Новосельцев в беге на 400 м с барьерами.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 22 августа. Российские спортсмены стали обладателями трех медалей — двух золотых и серебряной — на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров, который завершился в Найроби.

Золотые медали завоевали Виолетта Игнатьева, которая с результатом 57,84 м стала лучшей в метании диска, и Наталья Спиридонова, одержавшая победу в прыжках в высоту с результатом 1,91 м.

Серебряным призером мирового первенства стал Денис Новосельцев, установивший личный рекорд в беге на 400 м с барьерами (49,62 секунды).

Российские спортсмены выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе в связи с приостановлением членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Atheltics).

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