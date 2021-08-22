Российские легкоатлеты завоевали три медали на чемпионате мира среди юниоров

ТАСС, 22 августа. Российские спортсмены стали обладателями трех медалей — двух золотых и серебряной — на чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров, который завершился в Найроби.

Золотые медали завоевали Виолетта Игнатьева, которая с результатом 57,84 м стала лучшей в метании диска, и Наталья Спиридонова, одержавшая победу в прыжках в высоту с результатом 1,91 м.

Серебряным призером мирового первенства стал Денис Новосельцев, установивший личный рекорд в беге на 400 м с барьерами (49,62 секунды).