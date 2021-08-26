Ласицкене в рекордный 25-й раз победила на этапе Бриллиантовой лиги

Россиянка преодолела планку на высоте 1,98 м. Второе место с тем же результатом, но с большим количеством попыток заняла украинка Ярослава Могучих, третьей стала австралийка Никола Макдермотт (1,95 м).

Ласицкене в 25-й раз победила на этапе Бриллиантовой лиги, это является лучшим результатом в истории как женских, так и мужских прыжков в высоту.