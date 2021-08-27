Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Ростов
Футбол. Премьер-лига
18:30
Химки
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Венеция
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
Рубин
Футбол. Зарубежный
21:00
Мальорка
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Лион
Футбол. Зарубежный
23:15
Валенсия
Алавес
Все события
Фоторепортажи
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
32Все участники Лиги чемпионов по группам
10:10 (мск), источник: ТАСС

Сопровождающему бегуна Рудакова стало плохо из-за жары. Паралимпийца дисквалифицировали

Рудаков вышел на финишную прямую в забеге на 5 000 метров на четвертом месте, однако примерно за 50 метров до финиша спортсмен сошел с беговой дорожки и врезался в ограждение.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТОКИО, 27 августа. Легкоатлет команды Паралимпийского комитета России (ПКР) Федор Рудаков не сумел финишировать в забеге на 5 000 метров для слепых и слабовидящих на Паралимпиаде в Токио из-за падения сопровождающего, которому стало плохо из-за жары. Об этом ТАСС сообщила вице-президент ПКР Ольга Семенова.

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Рудаков вышел на финишную прямую на четвертом месте, однако примерно за 50 метров до финиша спортсмен сошел с беговой дорожки и врезался в ограждение. Легкоатлеты преодолевают дистанцию вместе с сопровождающими, которые называются лидерами.

«Сначала плохо стало лидеру, он упал — очень жарко. Федор без него не смог завершить дистанцию, сейчас с ними врачи. Согласно правилам, результат спортсмена, пришедшего к финишу без лидера, не может быть засчитан», — сказала Семенова.

Рудакову 27 лет. Он является чемпионом Европы 2021 года на дистанции 1500 метров и серебряным призером мирового первенства 2019 года на дистанции 5000 метров.

 Ангелина Мельникова: нам было очень тяжело. Я бы не хотела, чтобы в моей жизни еще такое повторилось
"Мы знаем, что в Америке намного веселее все с этим. И терапевтические исключения у большинства"
С кем «Спартак» и «Локо» сыграют в ЛЕ. Расклад перед жеребьевкой
«Динамо» и «Локо» сыграют в заключительный день шестого тура РПЛ
В «Спартаке» полыхает. Фанаты оскорбляют владельца и его жену
Мбаппе уже почти в «Реале». Похоже, «ПСЖ» хватит 180 млн евро
Ласицкене снова выиграла у Магучих
Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал ЧМ
Медведев со Зверевым хотят помешать Джоковичу. Расклад US Open
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь