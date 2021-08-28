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17:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная России завоевала 14 наград в четвертый день Паралимпиады в Токио

Отечественные параатлеты выиграли 14 медалей в рамках четвертого соревновательного дня на Паралимпийских играх в Токио.

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Источник: РИА "Новости"
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Российская сборная завоевала десять бронзовых наград и четыре золотые медали 28 августа и сохранила третью строчку в неофициальном медальном зачете.

Лучшим в беге на 1500 метров стал легкоатлет Александр Яремчук.

Выступающая в настольном теннисе Елена Прокофьева переиграла в финале паралимпийского турнира француженку Леа Ферне и стала чемпионкой.

Также вторую золотую медаль на Паралимпиаде завоевал пловец Роман Жданов, который показал лучший результат в заплыве на 150 метров комплексом.

Другой пловец Андрей Граничка выиграл золото в 100 метров брассом.

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Также в активе российской сборной по итогам 28 августа десять бронзовых медалей. Так, третий результат в беге на 5000 метров показал Александр Костин. Среди женщин бронзу в беге на 400 метров выиграла Анастасия Соловьева. Также бронзовые медали завоевали отечественные пловчихи Наталия Буткова и Мария Павлова и российские фехтовальщики Людмила Васильева и Никита Нагаев. Третье месте в стрельбе из лука заняли Елена Крутова и Алексей Леонов. В настольном теннисе бронзу выиграли Юрий Ноздрунов, Раиса Чебаника и Надежда Пушпашева.

Сборная России занимает третью строчку в неофициальном медальном зачете Паралимпиады. В активе отечественных параатлетов 13 золотых наград, 7 серебряных и 20 бронзовых медалей. Первое место удерживает команда Китая, второе место занимают спортсмены из Великобритании. Паралимпиада продлится до 5 сентября.

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