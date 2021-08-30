Россия обошла США в медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио

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Золото выиграли Богдан Мозговой (плавание, 100 м на спине, класс S9), Дмитрий Сафронов (бег на 100 м, класс T35), Антон Прохоров (бег на 100 м, класс T63), Евгений Торсунов (прыжки в длину, класс T36).

Серебро завоевали Маляк Алиева (настольный теннис, класс 6), Виктория Сафонова (настольный теннис, класс 7).

Обладателями бронзы стали Роман Жданов (плавание, 200 м вольным стилем, класс S4), Артём Калашян (бег на 100 м, класс T35), Юлия Шишова (плавание, 100 м вольным стилем, класс S3).