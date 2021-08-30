Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.08
Райо Вальекано
Гранада
40
Футбол. Зарубежный
29.08
Кадис
Осасуна
23
Футбол. Зарубежный
29.08
Салернитана
Рома
04
Футбол. Зарубежный
29.08
Милан
Кальяри
41
Футбол. Зарубежный
29.08
Реймс
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
29.08
Атлетико
Вильярреал
22
Все события
Фоторепортажи
12ПСЖ представил Месси
22Яркие девушки, живописный закат и трудная победа России: в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу
19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Украинский паралимпиец отказался фотографироваться с россиянами на награждении

Украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался сделать с российскими спортсменами традиционное совместное фото призёров на пьедестале почёта на Паралимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

Наверх
Источник: Матч ТВ

Украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался сделать с российскими спортсменами традиционное совместное фото призёров на пьедестале почёта на Паралимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

Читайте также
Ярослава Могучих: не хочу отрицать, что идёт война между Украиной и Россией

Прослушав гимн, российские паралимпийцы приблизились друг к другу для совместного снимка, Цветов же наблюдал за происходящим в стороне.

Ранее Цветов завоевал серебряную медаль в забеге в классе T35 на 100 метров. Первым с мировым рекордом стал россиянин Дмитрий Сафронов. Третье место занял ещё один представитель России Артём Калашян.

Напомним, на Олимпиаде-2020 украинка Ярослава Могучих завоевала бронзовую медаль, а россиянка Мария Ласицкене стала чемпионкой турнира. После объявления результатов Могучих и Ласицкене сделали совместные снимки с флагами Украины и ОКР. После чего на Могучих обрушилась критика со стороны общественности и некоторых украинских СМИ.

 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Шесть вещей, которые Карпин уже успел изменить в сборной России
Стало известно условие, при котором «Спартак» уволит Руя Виторию
«Зенит» вошел в топ-30 клубов по тратам на трансферы за 10 лет
Тренер сборной Хорватии подтвердил переход Влашича в «Вест Хэм»
«Зенит» нашел себе нового вратаря в Португалии
Валерий Карпин обратился к болельщикам сборной России
Нападающий «Зенита» Азмун не перейдет в «Лион» этим летом
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь