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09:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Сафронов и Калашян снова завоевали золото и бронзу Паралимпиады в беге

Российские спортсмены Дмитрий Сафронов и Артем Калашян взяли золото и бронзу Паралимпиады в Токио в беге на 200 метров.

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Источник: Reuters
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Сафронов преодолел дистанцию за 23 секунды и побил мировой рекорд Игоря Цветкова из Украины на 0,04 секунды.

Оба россиянина ранее уже являются призерами Паралимпиады.

Украинец Игорь Цветков на Паралимпиаде занял второе место (23,25 секунды). Артем Калашян преодолел дистанцию за 23,75 секунды.

25-летний Дмитрий Сафронов ранее завоевал золото Паралимпиады в Токио на дистанции 100 метров. Тогда он также установил мировой рекорд. Сафронов — четырехкратный чемпион мира, а также серебряный и бронзовый призер мировых первенств. 24-летний Артем Калашян ранее на Играх получил бронзовую медаль в беге на 100 метров.

Россия занимает четвертое место на Паралимпиаде в неофициальном медальном зачете. На ее счету 110 медалей: 35 золотых, 30 серебряных и 45 бронзовых. Лучше результат только у Китая (87, 52, 47), Великобритании (39, 36, 40), и США (35, 34, 26).

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