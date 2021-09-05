Легкоатлетка Паутова стала серебряным призером Паралимпиады в марафоне

Паутовой 35 лет, она является двукратной паралимпийской чемпионкой (2004, 2012), также в ее активе три бронзовые награды Паралимпиад. На чемпионатах мира в ее активе три золотые, две серебряные и две бронзовые медали. В свободное время Паутова увлекается вышиванием, чтением и активным отдыхом.