Легкоатлетка Паутова стала серебряным призером Паралимпиады в марафоне
Победу одержала японка Мисато Мичисита.
Победу одержала японка Мисато Мичисита.
ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Елена Паутова заняла второе место в марафоне на Паралимпийских играх в Токио.
Паутова преодолела дистанцию за 3 часа 4 минуты 16 секунд, победу одержала японка Мисато Мичисита (3:00.50), третьей стала представительница ЮАР Лузанн Кутзее (3:11.13). Легкоатлетки выступали в категории Т12 (спортсмены с нарушением зрения).
Паутовой 35 лет, она является двукратной паралимпийской чемпионкой (2004, 2012), также в ее активе три бронзовые награды Паралимпиад. На чемпионатах мира в ее активе три золотые, две серебряные и две бронзовые медали. В свободное время Паутова увлекается вышиванием, чтением и активным отдыхом.
Эта медаль стала последней для команды Паралимпийского комитета России на Играх в Токио. В общекомандном медальном зачете Россия в последний день соревнований опустилась с третьего места на четвертое.