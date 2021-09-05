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10:03 (мск), источник: ТАСС

Легкоатлетка Паутова стала серебряным призером Паралимпиады в марафоне

Победу одержала японка Мисато Мичисита.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Елена Паутова заняла второе место в марафоне на Паралимпийских играх в Токио.

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Паутова преодолела дистанцию за 3 часа 4 минуты 16 секунд, победу одержала японка Мисато Мичисита (3:00.50), третьей стала представительница ЮАР Лузанн Кутзее (3:11.13). Легкоатлетки выступали в категории Т12 (спортсмены с нарушением зрения).

Паутовой 35 лет, она является двукратной паралимпийской чемпионкой (2004, 2012), также в ее активе три бронзовые награды Паралимпиад. На чемпионатах мира в ее активе три золотые, две серебряные и две бронзовые медали. В свободное время Паутова увлекается вышиванием, чтением и активным отдыхом.

Эта медаль стала последней для команды Паралимпийского комитета России на Играх в Токио. В общекомандном медальном зачете Россия в последний день соревнований опустилась с третьего места на четвертое.

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