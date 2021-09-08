Мария Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе
В Цюрихе (Швейцария) состоялся финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту среди женщин.
В Цюрихе (Швейцария) состоялся финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту среди женщин.
Победу одержала олимпийская чемпионка россиянка Мария Ласицкене с результатом 2,05 метра.
Основная борьба развернулась, когда в секторе остались три медалистки Олимпийских игр — 2020 в Токио. При этом Ласицкене лишь с третьей попытки взяла высоту 1,96 метра и, чтобы претендовать на позицию выше третьей, вынуждена была рисковать и пропускать высоту 2,01, которую её конкурентки — украинка Ярослава Могучих и Никола Макдермотт из Австралии — взяли с первой попытки.
На высоте 2,03 метра осечку допустила уже Макдермотт, оставшись третьей с результатом 2,01. Ласицкене со второй попытки взяла 2,05, установив новый лучший результат сезона в мире. Могучих перенесла третью попытку на 2,07, но не справилась с высотой и осталась второй с результатом 2,03.
Отметим, что 2,05 — это также новый рекорд Бриллиантовой лиги — прежний держался с 2004 года.
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Финал. Цюрих, Швейцария
Высота. Женщины
1. Мария Ласицкене (Россия) — 2,05
2. Ярослава Могучих (Украина) — 2,03
3. Никола Макдермотт (Австралия) — 2,01
4. Ирина Геращенко (Украина) — 1,96
5. Камила Лицвинко (Польша) — 1,93
6. Элинор Паттерсон (Австралия) — 1,87.