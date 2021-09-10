Московский марафон отменен из-за ситуации с COVID-19

«Московский марафон отменен. Мы вынуждены перенести мероприятие на 2022 год в связи с эпидемиологической обстановкой… Несмотря на случившееся, мы продолжаем работать над тем, чтобы сохранить забеги в октябре», — сообщил господин Тарасов. На 24 октября запланирован Московский полумарафон, а на начало октября — кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора», а также Ночной забег.

Господин Тарасов заявил, что организаторы Московского марафона уже изготовили медали, баннеры, экипировку для волонтеров и другие атрибуты марафона 2021 года. «Без преувеличения мы сделали всё, чтобы сохранить забег и его непрерывность», — сообщил он.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса дважды сдвигались даты проведения Московского полумарафона и Ночного забега: изначально они должны были пройти 16 мая и 19 июня соответственно. В 2020 году Московский марафон проходил 20 сентября, тогда из-за пандемии организаторам пришлось открыть около 100 рамок на входе.