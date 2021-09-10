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17:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Московский марафон отменен из-за ситуации с COVID-19

Девятый Московский марафон, который должен был пройти 26 сентября, перенесен на 2022 год из-за эпидемиологической обстановки, указано на сайте проекта. Директор марафона Дмитрий Тарасов в письме участникам сообщил, что его команда по-прежнему намерена провести октябрьские забеги.

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Источник: РИА "Новости"

«Московский марафон отменен. Мы вынуждены перенести мероприятие на 2022 год в связи с эпидемиологической обстановкой… Несмотря на случившееся, мы продолжаем работать над тем, чтобы сохранить забеги в октябре», — сообщил господин Тарасов. На 24 октября запланирован Московский полумарафон, а на начало октября — кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора», а также Ночной забег.

Господин Тарасов заявил, что организаторы Московского марафона уже изготовили медали, баннеры, экипировку для волонтеров и другие атрибуты марафона 2021 года. «Без преувеличения мы сделали всё, чтобы сохранить забег и его непрерывность», — сообщил он.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса дважды сдвигались даты проведения Московского полумарафона и Ночного забега: изначально они должны были пройти 16 мая и 19 июня соответственно. В 2020 году Московский марафон проходил 20 сентября, тогда из-за пандемии организаторам пришлось открыть около 100 рамок на входе.

Как пандемия коронавируса повлияла на массовые старты в 2021 году — в материале «Ъ» «На старт, внимание, стоп!».

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