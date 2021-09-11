Белорусская легкоатлетка Тимановская подала документы на гражданство Польши
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская сообщила о подаче документов на получение гражданства Польши.
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская сообщила о подаче документов на получение гражданства Польши.
На эту тему легкоатлетка высказалась в интервью газете Welt am Sonntag, выдержки из которого были опубликованы 11 сентября.
«Я уже подала документы. Мой план — как можно скорее выступать за Польшу», —сказала Тимановская.
24-летняя спортсменка находится в Варшаве вместе с супругом. По ее словам, они не могут выйти в город, так как находятся в «особо охраняемом месте».
Вместе с этим легкоатлетка заявила, что не жалеет о своем переезде в Польшу, но признала, что «в некоторых моментах была эмоциональна».
В конце июля Тимановская раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов на Олимпийских играх в Токио, сообщив, что ее заявили на эстафету 4×400 м без предварительного уведомления. При этом, по ее словам, она бегает только короткие дистанции.
После этого, по словам спортсменки, ее отстранили от соревнований и попытались насильно вернуть в Белоруссию. В национальном олимпийском комитете указали, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.
4 августа спортсменка улетела в Варшаву после того, как польские власти предоставили ей убежище. Вице-премьер, министр культуры, национального наследия и спорта Польши Петр Глиньский сообщил, что легкоатлетка будет иметь возможность тренироваться в одном из спортивных центров страны.
Сама Тимановская заявила, что готова вернуться на родину, когда для нее там «будет безопасно». Кроме того, спортсменка озвучивала желание продолжить спортивную карьеру.
При этом 9 августа стало известно, что Тимановская выставила на аукцион свою серебряную медаль, которую завоевала на Европейских играх 2019 года в Минске. Лот появился на интернет-аукционе eBay. На данный момент медаль продана.