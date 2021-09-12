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19:23 (мск), источник: ТАСС

Легкоатлетка Ласицкене завершила сезон победой на турнире в Берлине

Россиянка преодолела планку на высоте 1,98 м.

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Источник: Reuters

ТАСС, 12 сентября. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене победила на международном турнире в Берлине в прыжках в высоту.

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Россиянка преодолела планку на высоте 1,98 м, второй стала австралийка Никола Макдермотт (1,95 м), третье место заняла украинка Юлия Левченко (1,89 м). Россиянка Наталья Спиридонова заняла восьмое место (1,80).

Для Ласицкене этот турнир стал последним в сезоне.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, в сентябре она победила в финале Бриллиантовой лиги. Также в активе россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две — на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы, пять побед в финале Бриллиантовой лиги.

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