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10:49 (мск), источник: РБК

Ласицкене объяснила отказ от встречи с Путиным

По словам олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту, встреча с президентом помешала бы ей выступить на сентябрьских турнирах.

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Источник: РИА "Новости"
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Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, почему решила пропустить встречу российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным, которая состоялась в минувшие выходные.

«Вопрос моего участия в этом мероприятии возник сразу после моего возвращения из Токио. Игры в Японии не были последним стартом для легкоатлетов, сезон только перевалился за экватор. К тому же за последние шесть лет я по разным причинам не смогла участвовать в большом количестве стартов, очень много было потеряно. Так что мне очень хотелось выступать до самого конца сезона», — заявила Ласицкене в интервью ТАСС.


Ласицкене отметила, что встреча в Кремле означала бы ее отказ от сентябрьских турниров, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

Встреча Владимира Путина с российскими спортсменами, завоевавшими медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, прошла 11 сентября.

На прошедшей Олимпиаде в Токио Мария Ласицкене выиграла золотую медаль в прыжках в высоту. Спортсменка также является трехкратной чемпионкой мира.

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