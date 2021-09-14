Ласицкене объяснила отказ от встречи с Путиным
По словам олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту, встреча с президентом помешала бы ей выступить на сентябрьских турнирах.
По словам олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту, встреча с президентом помешала бы ей выступить на сентябрьских турнирах.
Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, почему решила пропустить встречу российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным, которая состоялась в минувшие выходные.
«Вопрос моего участия в этом мероприятии возник сразу после моего возвращения из Токио. Игры в Японии не были последним стартом для легкоатлетов, сезон только перевалился за экватор. К тому же за последние шесть лет я по разным причинам не смогла участвовать в большом количестве стартов, очень много было потеряно. Так что мне очень хотелось выступать до самого конца сезона», — заявила Ласицкене в интервью ТАСС.
Ласицкене отметила, что встреча в Кремле означала бы ее отказ от сентябрьских турниров, в том числе и финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе.
Встреча Владимира Путина с российскими спортсменами, завоевавшими медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, прошла 11 сентября.
На прошедшей Олимпиаде в Токио Мария Ласицкене выиграла золотую медаль в прыжках в высоту. Спортсменка также является трехкратной чемпионкой мира.