Самая сексуальная спортсменка мира сменит амплуа

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Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. На показе, который состоится с 21 по 27 сентября, девушка будет представлять один всемирно известный немецкий бренд одежды.

Отметим, что число ее подписчиков в Instagram неумолимо движется к отметке в 2,5 миллиона человек. Шмидт, помимо прочего, является лицом популярного спортивного бренда одежды и амбассадором одной известной компании-производителя спортивного питания.

На Олимпийских играх в Токио 22-летняя бегунья входила в состав сборной Германии на смешанную и женскую эстафету, но оба раза оставалась запасной и не выходила на старты. После Олимпиады Шмидт приняла решение о приостановке спортивной карьеры.