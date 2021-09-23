Самая сексуальная спортсменка мира сменит амплуа

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. На показе, который состоится с 21 по 27 сентября, девушка будет представлять один всемирно известный немецкий бренд одежды.
Отметим, что число ее подписчиков в Instagram неумолимо движется к отметке в 2,5 миллиона человек. Шмидт, помимо прочего, является лицом популярного спортивного бренда одежды и амбассадором одной известной компании-производителя спортивного питания.
На Олимпийских играх в Токио 22-летняя бегунья входила в состав сборной Германии на смешанную и женскую эстафету, но оба раза оставалась запасной и не выходила на старты. После Олимпиады Шмидт приняла решение о приостановке спортивной карьеры.
Лучшим достижением в карьере легкоатлетки является серебро юниорского чемпионата Европы в 2017 году. На ее счету также бронза в эстафете на европейском легкоатлетическом первенстве 2019 года.