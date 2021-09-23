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12:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самая сексуальная спортсменка мира сменит амплуа

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная изданием Busted Coverage идеалом красоты и сексуальности, сменит кроссовки на более элегантную обувь. Проще говоря, спортсменка станет участницей Недели моды в Милане.

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Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. На показе, который состоится с 21 по 27 сентября, девушка будет представлять один всемирно известный немецкий бренд одежды.

Отметим, что число ее подписчиков в Instagram неумолимо движется к отметке в 2,5 миллиона человек. Шмидт, помимо прочего, является лицом популярного спортивного бренда одежды и амбассадором одной известной компании-производителя спортивного питания.

На Олимпийских играх в Токио 22-летняя бегунья входила в состав сборной Германии на смешанную и женскую эстафету, но оба раза оставалась запасной и не выходила на старты. После Олимпиады Шмидт приняла решение о приостановке спортивной карьеры.

Лучшим достижением в карьере легкоатлетки является серебро юниорского чемпионата Европы в 2017 году. На ее счету также бронза в эстафете на европейском легкоатлетическом первенстве 2019 года.

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