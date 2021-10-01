ВФЛА объявила об уходе Борзаковского с поста тренера сборной России

С 1 октября до назначения нового главного тренера его обязанности будет выполнять исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова. Эти решения были приняты на очередном заседании президиума ВФЛА в пятницу.

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Привалова отметила, что скоро будет открыт конкурс на должность главного тренера сборных команд России. Для этого будет создана рабочая группа для разработки критериев, которые будут опубликованы на сайте федерации.