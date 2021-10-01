ВФЛА объявила об уходе Борзаковского с поста тренера сборной России

С 1 октября до назначения нового главного тренера его обязанности будет выполнять исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова. Эти решения были приняты на очередном заседании президиума ВФЛА в пятницу.
Привалова отметила, что скоро будет открыт конкурс на должность главного тренера сборных команд России. Для этого будет создана рабочая группа для разработки критериев, которые будут опубликованы на сайте федерации.
Кроме того, члены президиума утвердили кандидатов для участия в национальной спортивной премии «Гордость России» и «Эпоха в спорте» 2021 года. В первую номинацию был утвержден тренер олимпийский чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян, в номинации «Эпоха в спорте» — директор спортивного клуба «Луч» из Екатеринбурга Рафаил Карманов.