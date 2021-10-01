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17:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ВФЛА объявила об уходе Борзаковского с поста тренера сборной России

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Юрий Борзаковский сложил с себя полномочия главного тренера сборных команд России по легкой атлетике, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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Источник: Спорт РИА Новости

С 1 октября до назначения нового главного тренера его обязанности будет выполнять исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова. Эти решения были приняты на очередном заседании президиума ВФЛА в пятницу.

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Привалова отметила, что скоро будет открыт конкурс на должность главного тренера сборных команд России. Для этого будет создана рабочая группа для разработки критериев, которые будут опубликованы на сайте федерации.

Кроме того, члены президиума утвердили кандидатов для участия в национальной спортивной премии «Гордость России» и «Эпоха в спорте» 2021 года. В первую номинацию был утвержден тренер олимпийский чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян, в номинации «Эпоха в спорте» — директор спортивного клуба «Луч» из Екатеринбурга Рафаил Карманов.

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