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13:40 (мск), источник: ТАСС

Гезань установила новый мировой рекорд в беге на 10 км

Спортсменка из Бахрейна преодолела дистанцию за 29 минут 38 секунд.

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Источник: AP 2021

ТАСС, 3 октября. Бахрейнская легкоатлетка Калькидан Гезань установила новый мировой рекорд в беге на 10 км на турнире в Женеве. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 38 секунд. Предыдущий рекорд принадлежал кенийке Джойсилин Джепкосгеи (29.43).

Во время загрузки произошла ошибка.

Гезань 30 лет, на Олимпийских играх в Токио она завоевала серебряную медаль в беге на 10 000 м, также в ее активе золото чемпионата мира в помещении (2010) в беге на 1 500 м.

Забег на 10 км проводится на шоссе, бег на 10 000 м — на стадионе.

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