Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Торпедо
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
СКА-Хабаровск
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сочи
Футбол. Первый дивизион
17:30
Металлург Лп
Велес
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
Алания
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
КАМАЗ
Енисей
Футбол. Первый дивизион
18:30
Ротор
Кубань
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Амур
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Волгарь
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Сиэтл
43
Хоккей. НХЛ
14.10
Торонто
Монреаль
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй
Питтсбург
26
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» без шансов проиграл «Лацио»
10Новый образ Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»: первые кадры со съемок
11:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Легкоатлетка Клишина снялась в обтягивающих шортах

Российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала фотографии в спортивной экипировке. Пост доступен в Instagram спортсменки.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

30-летняя россиянка снялась в обтягивающих шортах от бренда DRYWORLD. Пост Клишиной набрал более 15 тысяч лайков спустя 11 часов после публикации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Клишина неоднократно публикует откровенные снимки. В частности, 3 октября спортсменка выложила в Instagram снимок в красном бикини. В августе она делилась с подписчиками фотографиями в купальнике на фоне озера Комо.

На прошедших летом Олимпийских играх в Токио россиянка не сумела выйти в финал турнира по прыжкам в длину. Во время квалификации Клишина получила травму и была вынуждена покинуть стадион в инвалидной коляске.

 В «Реале» раскрыли детали возможного трансфера самого дорогого футболиста в мире
Роналду установил три рекорда за матч
Карпин: Вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?
Почему Азмун не ушёл из «Зенита» и что с ним будет дальше
Кажется, Украина не едет на ЧМ. Они потеряли важнейшие очки
Карпин: Капитанская повязка – это просто тряпочка
Саудовцы, купившие «Ньюкасл», хотят приобрести еще один клуб
Карпин: Вместо кабинета Черчесова сделали массажную комнату
«Работа мечты». Рангник хочет тренировать «Ньюкасл»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь