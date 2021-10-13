Бронзового призера чемпионатов мира по легкой атлетике Тироп нашли мертвой

Кенийская полиция расследует обстоятельства смерти 25-летней спортсменки. «Тироп была найдена мертвой в своем доме в Итене, предположительно после ножевого ранения, которое нанес ей муж. Мы все еще работаем над тем, чтобы узнать больше подробностей, связанных с ее кончиной», — говорится в сообщении федерации.