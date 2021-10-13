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17:57 (мск), источник: ТАСС

Бронзового призера чемпионатов мира по легкой атлетике Тироп нашли мертвой

Кенийская полиция расследует обстоятельства смерти 25-летней бегуньи.

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Источник: AP 2021
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ТАСС, 13 октября. Кенийская бегунья Агнес Тироп найдена мертвой в своем доме. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Кении.

Кенийская полиция расследует обстоятельства смерти 25-летней спортсменки. «Тироп была найдена мертвой в своем доме в Итене, предположительно после ножевого ранения, которое нанес ей муж. Мы все еще работаем над тем, чтобы узнать больше подробностей, связанных с ее кончиной», — говорится в сообщении федерации.

Тироп — бронзовый призер чемпионатов мира 2017 и 2019 годов в беге на дистанции 10 000 метров. На Олимпийских играх в Токио она заняла четвертое место в беге на 5 000 метров.

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