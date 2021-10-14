Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
15.10
Баффало
Монреаль
Хоккей. НХЛ
15.10
Оттава
Торонто
Хоккей. НХЛ
15.10
Флорида
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
15.10
Рейнджерс
Даллас
Хоккей. НХЛ
15.10
Каролина
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
15.10
Коламбус
Аризона
Хоккей. НХЛ
15.10
Детройт
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Чикаго
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Ванкувер
Б
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Виннипег
41
Хоккей. НХЛ
15.10
Нэшвилл
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон
Рейнджерс
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Монреаль
21
Все события
Фоторепортажи
11Пять голов, два удаления: как «Спартак» одолел «Наполи»
10Новый образ Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»: первые кадры со съемок
13:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Перерезал горло спавшей бегунье, позвонил ее родителям и разрыдался. Жуткая смерть рекордсменки мира

По предварительным данным, муж убил ножом звезду сборной Кении Агнес Тироп на почве ревности.

Наверх
Источник: AFP 2021

Кенийская полиция разыскивает Ибрагима Киплетинга, мужа известной легкоатлетки Агнес Джебет Тироп, которая накануне была найдена мертвой в своем доме в городе Итен на западе страны. Соседи нашли труп 25-летней женщины с колото-резаными ранами на горле и животе. При этом муж спортсменки исчез в неизвестном направлении, предварительно позвонив родителям Агнес и, рыдая, сообщив, что совершил нечто ужасное.

Кошмарная смерть Тироп потрясла мир легкой атлетики — соболезнования выразила и международная федерация, и многие спортсмены. Также по этому поводу высказался президент Кении Ухуру Кеньятта, призвавший полицию как можно скорее изобличить преступника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Семейный конфликт

В сентябре Тироп побила рекорд мира в беге на 10 км по шоссе, показав результат 30:01 на соревнованиях Германии. Ранее Агнес участвовала в Олимпиаде в Токио, где стала четвертой на дистанции 5000 м с результатом 14:39,62. А свою самую громкую победу спортсменка завоевала на чемпионате мира по кроссу 2015 года, в 19 лет став самой юной чемпионкой в истории. Кроме того, на ее счету были две бронзы классических чемпионатов мира, завоеванные на «десятке» в 2017-м и 2019-м годах. В общем, Кения потеряла одну из сильнейших бегуний мира на стайерских дистанциях. В посмертных сообщениях многие называют ее «жемчужиной кенийской атлетики».

Увы, в личной жизни звездной легкоатлетки все давно было не слишком здорово. Она регулярно ссорилась с мужем и даже съезжала из его дома на съемную квартиру. Вероятно, трагической гибели предшествовал новый семейный конфликт, в результате которого оказались разбиты стекла на машине бегуньи, припаркованной возле дома, где она нашла свое последнее пристанище. Соседи считают, что поводом могли стать фотографии другого мужчины, которые Ибрагим Киплетинг обнаружил в телефоне жены, — их он счел доказательством супружеской неверности. По предварительным данным, Агнес Джебет была зарезана во сне. Во всяком случае, следов борьбы и луж крови в доме нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Токсичные отношения

Десять лет назад в Кении в результате семейного конфликта погиб олимпийский чемпион Игр-2008 Самуэль Ванджиру. Накануне Олимпиады в Лондоне ему были предъявлены обвинения в семейном насилии и в незаконном хранении автомата АК-47. Уголовные дела удалось замять, однако вскоре грянул новый бытовой конфликт. Жена застала Самуэля дома в постели с другой женщиной. В результате разгоревшегося скандала Ванджиру упал с балкона собственного дома в городке Ньяхуруру. В результате падения у спортсмена открылось внутреннее кровотечение. 24-летний марафонец был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

Также большие проблемы в личной жизни у олимпийского чемпиона в беге на 3000 метров с препятствиями Консеслусу Кипруто. Этому 25-летнему спортсмену, который официально работает полицейским, грозит 20 лет тюрьмы за то, что он в своем доме в городе Капсабет занимался сексом с девушкой, которой не исполнилось 16 лет. Родственники 15-летней подруги бегуна написали заявление после того, как она убежала из дома и провела в обществе Кипруто три дня. Консеслус утверждает, что девушка ввела его в заблуждение, заявив, что является совершеннолетней. Тем не менее звездного спортсмена было решено не включать в состав сборной Кении на Олимпиаду-2020.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается трагедии Агнес Джебет Тироп, то многие в Кении считают, что токсичные отношения в браке — это проблема многих звездных легкоатлеток в Африке. Мужья зачастую используют этих женщин как источник дохода, не уважая их личное достоинство и не считаясь с их интересами.

«Некоторые вышли замуж из-за искренней любви, но на самом деле не представляли себе, во что ввязываются, — приводит слова представителя женского комитета Федерации легкой атлетики Кении Элизабет Кейтани издание Standard. — Мы получаем множество жалоб от жертв семейного насилия, но даже самым известным спортсменкам не хватает смелости, чтобы заявить об этом публично».

Читайте также
 «Стал наливать пиво себе сам. Посетитель возмутился. Я дал ему по зубам». Приключения Емельяненко в Амстердаме
«Мисс «Спартак» — в тренерском штабе красно-белых. Как выглядит новая помощница Руя Витории
Овечкин – машина! Забыл про травму и начал сезон с дубля
Защитник «Баварии» получил тюремный срок. Причина — глупейшая
Карпин о правилах питания в сборной: Многие игроки прониклись
Медведев объяснил свое поражение от Димитрова. Он вел 6:4, 4:1
«Барселона» объявила о продлении контракта с Педри до 2026 года
Панарин вошел в топ-5 претендентов на «Харт Трофи» в этом сезоне
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь