Перерезал горло спавшей бегунье, позвонил ее родителям и разрыдался. Жуткая смерть рекордсменки мира

Кенийская полиция разыскивает Ибрагима Киплетинга, мужа известной легкоатлетки Агнес Джебет Тироп, которая накануне была найдена мертвой в своем доме в городе Итен на западе страны. Соседи нашли труп 25-летней женщины с колото-резаными ранами на горле и животе. При этом муж спортсменки исчез в неизвестном направлении, предварительно позвонив родителям Агнес и, рыдая, сообщив, что совершил нечто ужасное.

Кошмарная смерть Тироп потрясла мир легкой атлетики — соболезнования выразила и международная федерация, и многие спортсмены. Также по этому поводу высказался президент Кении Ухуру Кеньятта, призвавший полицию как можно скорее изобличить преступника.

Семейный конфликт

В сентябре Тироп побила рекорд мира в беге на 10 км по шоссе, показав результат 30:01 на соревнованиях Германии. Ранее Агнес участвовала в Олимпиаде в Токио, где стала четвертой на дистанции 5000 м с результатом 14:39,62. А свою самую громкую победу спортсменка завоевала на чемпионате мира по кроссу 2015 года, в 19 лет став самой юной чемпионкой в истории. Кроме того, на ее счету были две бронзы классических чемпионатов мира, завоеванные на «десятке» в 2017-м и 2019-м годах. В общем, Кения потеряла одну из сильнейших бегуний мира на стайерских дистанциях. В посмертных сообщениях многие называют ее «жемчужиной кенийской атлетики».

Увы, в личной жизни звездной легкоатлетки все давно было не слишком здорово. Она регулярно ссорилась с мужем и даже съезжала из его дома на съемную квартиру. Вероятно, трагической гибели предшествовал новый семейный конфликт, в результате которого оказались разбиты стекла на машине бегуньи, припаркованной возле дома, где она нашла свое последнее пристанище. Соседи считают, что поводом могли стать фотографии другого мужчины, которые Ибрагим Киплетинг обнаружил в телефоне жены, — их он счел доказательством супружеской неверности. По предварительным данным, Агнес Джебет была зарезана во сне. Во всяком случае, следов борьбы и луж крови в доме нет.

Токсичные отношения

Десять лет назад в Кении в результате семейного конфликта погиб олимпийский чемпион Игр-2008 Самуэль Ванджиру. Накануне Олимпиады в Лондоне ему были предъявлены обвинения в семейном насилии и в незаконном хранении автомата АК-47. Уголовные дела удалось замять, однако вскоре грянул новый бытовой конфликт. Жена застала Самуэля дома в постели с другой женщиной. В результате разгоревшегося скандала Ванджиру упал с балкона собственного дома в городке Ньяхуруру. В результате падения у спортсмена открылось внутреннее кровотечение. 24-летний марафонец был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

Также большие проблемы в личной жизни у олимпийского чемпиона в беге на 3000 метров с препятствиями Консеслусу Кипруто. Этому 25-летнему спортсмену, который официально работает полицейским, грозит 20 лет тюрьмы за то, что он в своем доме в городе Капсабет занимался сексом с девушкой, которой не исполнилось 16 лет. Родственники 15-летней подруги бегуна написали заявление после того, как она убежала из дома и провела в обществе Кипруто три дня. Консеслус утверждает, что девушка ввела его в заблуждение, заявив, что является совершеннолетней. Тем не менее звездного спортсмена было решено не включать в состав сборной Кении на Олимпиаду-2020.

Что касается трагедии Агнес Джебет Тироп, то многие в Кении считают, что токсичные отношения в браке — это проблема многих звездных легкоатлеток в Африке. Мужья зачастую используют этих женщин как источник дохода, не уважая их личное достоинство и не считаясь с их интересами.