Муж зарезанной легкоатлетки из Кении задержан в 800 км от места преступления

Муж Тироп при этом исчез, а через полтора дня объявился на восточном побережье в 800 км от места преступления. Машина Ибрагима Ротича врезалась в грузовик, после чего полиция арестовала мужчину.

Ранее Агнес участвовала в Олимпиаде в Токио, где стала четвертой на дистанции 5000 м с результатом 14:39,62. А свою самую громкую победу спортсменка завоевала на чемпионате мира по кроссу 2015 года, в 19 лет став самой юной чемпионкой в истории. Кроме того, на ее счету были две бронзы классических чемпионатов мира, завоеванные на «десятке» в 2017 и 2019 годах.