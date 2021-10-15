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12:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Муж зарезанной легкоатлетки из Кении задержан в 800 км от места преступления

Ибрагим Киплетинг Ротич, подозреваемый в убийстве рекордсменки мира по бегу Агнес Тироп, задержан близ кенийского города Момбаса, неподалеку от границы с Танзанией.

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Источник: AP 2021

Тело 25-летней спортсменки со смертельными ножевыми ранениями в шею и живот накануне было найдено в городе Итен на западе страны.

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Муж Тироп при этом исчез, а через полтора дня объявился на восточном побережье в 800 км от места преступления. Машина Ибрагима Ротича врезалась в грузовик, после чего полиция арестовала мужчину.

В сентябре Тироп побила рекорд мира в беге на 10 км по шоссе, показав результат 30:01 на соревнованиях Германии.

Ранее Агнес участвовала в Олимпиаде в Токио, где стала четвертой на дистанции 5000 м с результатом 14:39,62. А свою самую громкую победу спортсменка завоевала на чемпионате мира по кроссу 2015 года, в 19 лет став самой юной чемпионкой в истории. Кроме того, на ее счету были две бронзы классических чемпионатов мира, завоеванные на «десятке» в 2017 и 2019 годах.

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