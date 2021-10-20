Шубенков о словах спортсменов про зарплаты футболистов: «Да это все зависть! Мы тоже хотим столько денег получать»

— Я прикалываюсь насчет футболистов. Но приколы в том и состоят: у нас нагрузки нереальные, потому что у нас спорт про другое — надо продемонстрировать человеческий абсолют. У нас идет речь о десятых, сотых.

А тут игра — надо наколотить побольше мячей, хотя и с этим проблемы бывают, и в принципе спорт про другое — понятно, что спорт про другое. Но все равно большой спорт — это про колоссальные нагрузки, будь то футбол, хоккей, киберспорт.

— Другие спортсмены после неудачи сборной России по футболу, тоже прикалываясь, начинают вспоминать про зарплату Дзюбы — это традиционно происходит.

— Да это все зависть! Мы тоже хотим столько денег получать. Почему бы нет?

— Это возможно в российской легкой атлетике?

— Нет, точно не сегодня. Есть же еще огромный пласт каких-то следующих лиг, вторых дивизионов.

— Если это ФНЛ, то зарплаты 300−400 тысяч рублей.