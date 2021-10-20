Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Зальцбург
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
19:45
Барселона
Динамо К
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
Автомобилист
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо
Авангард
00
Футбол. Еврокубки
17:30
Спартак
Лестер
34
Футбол. Еврокубки
22:00
Янг Бойз
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Аталанта
Футбол. Еврокубки
22:00
Лилль
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Мальме
Футбол. Еврокубки
22:00
Зенит
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Бавария
Хоккей. НХЛ
21.10
Филадельфия
Бостон
Хоккей. НХЛ
21.10
Вегас
Сент-Луис
Все события
Фоторепортажи
9Поквитались за 2009-й: Россия обыграла Словению в Мариборе
17Повезло: Россия обыграла Словакию
15:44 (мск), источник: Sports.Ru

Шубенков о словах спортсменов про зарплаты футболистов: «Да это все зависть! Мы тоже хотим столько денег получать»

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сравнил нагрузки в футболе и легкой атлетике.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Я прикалываюсь насчет футболистов. Но приколы в том и состоят: у нас нагрузки нереальные, потому что у нас спорт про другое — надо продемонстрировать человеческий абсолют. У нас идет речь о десятых, сотых.

А тут игра — надо наколотить побольше мячей, хотя и с этим проблемы бывают, и в принципе спорт про другое — понятно, что спорт про другое. Но все равно большой спорт — это про колоссальные нагрузки, будь то футбол, хоккей, киберспорт.

— Другие спортсмены после неудачи сборной России по футболу, тоже прикалываясь, начинают вспоминать про зарплату Дзюбы — это традиционно происходит.

— Да это все зависть! Мы тоже хотим столько денег получать. Почему бы нет?

— Это возможно в российской легкой атлетике?

— Нет, точно не сегодня. Есть же еще огромный пласт каких-то следующих лиг, вторых дивизионов.

— Если это ФНЛ, то зарплаты 300−400 тысяч рублей.

— Это уже что-то человеческое, сопоставимое с топовыми легкоатлетами, — сказал Шубенков.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Три звезды «Ювентуса» стоят дороже, чем весь «Зенит»
Дзюба о «Спартаке» и «Динамо»: Нужно показать, кто в доме хозяин
Глобальный раскол: УЕФА и ФИФА сошлись в схватке из-за ЧМ
Допинг у Дмитрия Мусэрского. Бомба или трагичная случайность?
«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА
Шотландия обошла Россию в рейтинге УЕФА
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь