Олимпийские чемпионы Дюплантис и Чептегеи номинированы на приз лучшему легкоатлету года
Всего в список номинантов вошли десять спортсменов.
Всего в список номинантов вошли десять спортсменов.
ТАСС, 21 октября. Определились номинанты на звание лучшего легкоатлета мира 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
В список номинантов вошли десять атлетов, которые были отобраны международной группой экспертов по легкой атлетике. В состав группы вошли представители всех шести континентальных легкоатлетических ассоциаций.
На приз номинированы чемпионы Олимпийских игр в Токио угандиец Джошуа Чептегеи (5 000 м, а также серебро в беге на 10 000 м), американец Райан Краузер (ядро), швед Арман Дюплантис (прыжки с шестом), норвежец Якоб Ингебригтсен (1 500 м), кениец Элиуд Кипчоге (марафон), португалец Педро Пичардо (тройной прыжок), швед Даниэль Столь (диск), грек Милтиадис Тентоглу (прыжки в длину), канадец Дамиан Уорнер (десятиборье) и норвежец Карстен Вархольм (400 м с барьерами).
Финалисты премии определятся по итогам трехстороннего голосования, болельщики могут отдать свой голос в социальных сетях World Atheltics.
Голосование завершится 6 ноября, после чего будут определены пять финалистов. Победители премии будут объявлены в декабре.
Номинанты на звание лучшей легкоатлетки года будут представлены в пятницу.