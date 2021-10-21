Олимпийские чемпионы Дюплантис и Чептегеи номинированы на приз лучшему легкоатлету года

ТАСС, 21 октября. Определились номинанты на звание лучшего легкоатлета мира 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

В список номинантов вошли десять атлетов, которые были отобраны международной группой экспертов по легкой атлетике. В состав группы вошли представители всех шести континентальных легкоатлетических ассоциаций.

На приз номинированы чемпионы Олимпийских игр в Токио угандиец Джошуа Чептегеи (5 000 м, а также серебро в беге на 10 000 м), американец Райан Краузер (ядро), швед Арман Дюплантис (прыжки с шестом), норвежец Якоб Ингебригтсен (1 500 м), кениец Элиуд Кипчоге (марафон), португалец Педро Пичардо (тройной прыжок), швед Даниэль Столь (диск), грек Милтиадис Тентоглу (прыжки в длину), канадец Дамиан Уорнер (десятиборье) и норвежец Карстен Вархольм (400 м с барьерами).

Финалисты премии определятся по итогам трехстороннего голосования, болельщики могут отдать свой голос в социальных сетях World Atheltics.

Голосование завершится 6 ноября, после чего будут определены пять финалистов. Победители премии будут объявлены в декабре.