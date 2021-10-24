Призера чемпионата мира в беге на 200 метров убили прямо на улице. Чиновники в шоке от случившегося
Алекс Киноньес стал жертвой наркоразборок.
Алекс Киноньес стал жертвой наркоразборок.
Несколько дней назад в Эквадоре ввели чрезвычайное положение для борьбы с преступностью и наркотрафиком, которые не дают жить спокойно большей части населения. Президенту страны Гильермо Лассо пришлось даже назначить нового министра обороны в надежде, что тому удастся нормализировать ситуацию.
Самая проблемная провинция Эквадора прямо сейчас — Гуаяс. Там наблюдается высокий рост насилия, грабежей, убийств и незаконного оборота оружия. Все это происходит из-за роста наркотрафика. Полицейские и военные вынуждены 24 на 7 патрулировать улицы, чтобы защитить граждан. Получается не супер успешно.
В результате хаоса в стране 22 октября был убит легкоатлет Алекс Киноньес. 32-летний спортсмен и его друг Хохайро Аркалла оказались жертвами неизвестных.
Информацию о гибели лучшего спринтера в истории страны подтвердил глава министерства спорта провинции Роберто Ибаньес.
«Мое сердце полностью разбито, я не нахожу слов, чтобы описать пустоту, которую чувствую. Я не могу в это поверить, в нашей жизни так много зла и жестокости. Покойся с миром, дорогой Алекс, я буду скучать по тебе всю жизнь», — написал Ибаньес в твиттере.
Чемпион Панамериканских игр и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в беге на 200 метров подходил к Олимпийским играм в Токио как претендент на медаль, но не смог на них выступить. Все из-за допинг-контроля, на который он не явился. Киноньес пытался обжаловать решение, оправдываясь тем, что ошибку в системе АДАМС допустил не он, а человек, которому легкоатлет делегировал работу, но санкции остались в силе.
Его единственным официальным результатом на Олимпиаде теперь навсегда останется седьмое место Лондона-2012. Хотя парень был способен на большее.