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15:20 (мск), источник: Sport24

Призера чемпионата мира в беге на 200 метров убили прямо на улице. Чиновники в шоке от случившегося

Алекс Киноньес стал жертвой наркоразборок.

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Источник: Reuters

Несколько дней назад в Эквадоре ввели чрезвычайное положение для борьбы с преступностью и наркотрафиком, которые не дают жить спокойно большей части населения. Президенту страны Гильермо Лассо пришлось даже назначить нового министра обороны в надежде, что тому удастся нормализировать ситуацию.

Самая проблемная провинция Эквадора прямо сейчас — Гуаяс. Там наблюдается высокий рост насилия, грабежей, убийств и незаконного оборота оружия. Все это происходит из-за роста наркотрафика. Полицейские и военные вынуждены 24 на 7 патрулировать улицы, чтобы защитить граждан. Получается не супер успешно.

В результате хаоса в стране 22 октября был убит легкоатлет Алекс Киноньес. 32-летний спортсмен и его друг Хохайро Аркалла оказались жертвами неизвестных.

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Информацию о гибели лучшего спринтера в истории страны подтвердил глава министерства спорта провинции Роберто Ибаньес.

«Мое сердце полностью разбито, я не нахожу слов, чтобы описать пустоту, которую чувствую. Я не могу в это поверить, в нашей жизни так много зла и жестокости. Покойся с миром, дорогой Алекс, я буду скучать по тебе всю жизнь», — написал Ибаньес в твиттере.

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Чемпион Панамериканских игр и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в беге на 200 метров подходил к Олимпийским играм в Токио как претендент на медаль, но не смог на них выступить. Все из-за допинг-контроля, на который он не явился. Киноньес пытался обжаловать решение, оправдываясь тем, что ошибку в системе АДАМС допустил не он, а человек, которому легкоатлет делегировал работу, но санкции остались в силе.

Его единственным официальным результатом на Олимпиаде теперь навсегда останется седьмое место Лондона-2012. Хотя парень был способен на большее.

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