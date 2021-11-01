Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в короткой обтягивающей юбке

Легкоатлетка попозировала в обтягивающей черной юбке и коротком черном топе на фоне здания. В комментариях пользователи назвали наряд спортсменки восхитительным, а Шмидт — очень красивой. Публикация набрала больше 200 тысяч лайков.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.