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13:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в короткой обтягивающей юбке

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram.

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Легкоатлетка попозировала в обтягивающей черной юбке и коротком черном топе на фоне здания. В комментариях пользователи назвали наряд спортсменки восхитительным, а Шмидт — очень красивой. Публикация набрала больше 200 тысяч лайков.

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В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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