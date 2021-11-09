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13:05 (мск), источник: Чемпионат.com

105-летняя американка установила мировой рекорд на стометровке

Американка Джулия Хокинс по прозвищу Ураган, которой исполнилось 105 лет, установила мировой рекорд в беге на 100 метров в соответствующей возрастной категории (105+).

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Источник: FACEBOOK.COM/SENIORGAMES1

Об этом сообщает издание Local 12.

Мировой рекорд был установлен на соревнованиях в штате Луизиана в субботу, 6 ноября. Хокинс пробежала стометровку за 1 минуту 2,95 секунды.

«Потрясающе! Я так рада. Оставайтесь здоровыми, не переставайте бегать. Я собираюсь бегать так долго, как только смогу. Это весело, и мне нравится этим заниматься», — прокомментировала она своё достижение.

Напомним, официальный женский мировой рекорд в беге на 100 метров составляет 10,49 секунды. Его ещё в 1988 году установила американка Флоренс Гриффит-Джойнер. Она скончалась в 1998 году в возрасте 38 лет.

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