«Нужны деньги»: легкоатлет Лысенко рассказал о работе водителем грузовика

В июле нынешнего года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Лысенко до 3 августа 2022 года. Еще два года арбитры CAS решили сделать условными. Спортсмен оказал Независимому органу по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) «существенную помощь» в предъявлении обвинений бывшим представителям ВФЛА Дмитрию Шляхтину и Артуру Карамяну.
Сейчас россиянин является сотрудником строительной компании в Подмосковье. Ранее Лысенко работал курьером по доставке еды. По словам спортсмена, он стремится участвовать в Олимпийских играх.
Я понимаю, что мне предстоит много работать над моей техникой. Я не в той форме, в которой был раньше
Данил Лысенкочемпион мира по прыжкам в высоту
Легкоатлет добавил, что рассматривал возможность уйти с работы, чтобы полностью посвятить себя тренировкам за год до конца дисквалификации. Однако его финансовое положение этого не позволяло.
Мне нужны деньги, чтобы жить, покупать еду
Данил Лысенкочемпион мира по прыжкам в высоту
World Athletics (ранее — IAAF) 3 августа 2018 года завела дело в отношении Лысенко из-за нарушения антидопинговых правил в части доступности спортсмена и временно отстранила его от соревнований. Позднее спортсмен якобы представил документы, согласно которым не прошел допинг-контроль по независящим от него обстоятельствам. Расследование выявило противоречия между показаниями Лысенко и предоставленными документами, что было расценено как фальсификация.
В ноябре 2019 года семи участникам «дела Лысенко», включая самого легкоатлета и экс-главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина, были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. AIU объявил об их отстранении. Позднее Шляхтин подал в отставку.