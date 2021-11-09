Текущие события
Хоккей. НХЛ
10.11
Бостон
Оттава
Хоккей. НХЛ
10.11
Монреаль
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
10.11
Нью-Джерси
Флорида
Хоккей. НХЛ
10.11
Тампа-Бэй
Каролина
Хоккей. НХЛ
10.11
Детройт
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
10.11
Виннипег
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
10.11
Чикаго
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
10.11
Калгари
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
10.11
Ванкувер
Анахайм
Хоккей. НХЛ
10.11
Вегас
Сиэтл
Все события
17:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нужны деньги»: легкоатлет Лысенко рассказал о работе водителем грузовика

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Дисквалифицированный по делу о фальсификации документов российский прыгун в высоту Данил Лысенко в настоящее время работает водителем грузовика, сообщает Рейтер.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В июле нынешнего года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Лысенко до 3 августа 2022 года. Еще два года арбитры CAS решили сделать условными. Спортсмен оказал Независимому органу по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) «существенную помощь» в предъявлении обвинений бывшим представителям ВФЛА Дмитрию Шляхтину и Артуру Карамяну.

Сейчас россиянин является сотрудником строительной компании в Подмосковье. Ранее Лысенко работал курьером по доставке еды. По словам спортсмена, он стремится участвовать в Олимпийских играх.

Я понимаю, что мне предстоит много работать над моей техникой. Я не в той форме, в которой был раньше
Данил Лысенко
чемпион мира по прыжкам в высоту

Легкоатлет добавил, что рассматривал возможность уйти с работы, чтобы полностью посвятить себя тренировкам за год до конца дисквалификации. Однако его финансовое положение этого не позволяло.

Мне нужны деньги, чтобы жить, покупать еду
Данил Лысенко
чемпион мира по прыжкам в высоту
Читайте также
Российские атлеты остаются без главного тренера. Борзаковский уходит

World Athletics (ранее — IAAF) 3 августа 2018 года завела дело в отношении Лысенко из-за нарушения антидопинговых правил в части доступности спортсмена и временно отстранила его от соревнований. Позднее спортсмен якобы представил документы, согласно которым не прошел допинг-контроль по независящим от него обстоятельствам. Расследование выявило противоречия между показаниями Лысенко и предоставленными документами, что было расценено как фальсификация.

В ноябре 2019 года семи участникам «дела Лысенко», включая самого легкоатлета и экс-главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина, были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. AIU объявил об их отстранении. Позднее Шляхтин подал в отставку.

Читайте также
 Алкоголь и смерть любимых мужчин. Трагическая история фигуристки Лобачевой
Академия Плющенко составила рейтинг самых красивых фигуристок
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
18Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь