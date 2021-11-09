«Нужны деньги»: легкоатлет Лысенко рассказал о работе водителем грузовика

В июле нынешнего года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Лысенко до 3 августа 2022 года. Еще два года арбитры CAS решили сделать условными. Спортсмен оказал Независимому органу по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) «существенную помощь» в предъявлении обвинений бывшим представителям ВФЛА Дмитрию Шляхтину и Артуру Карамяну.

Сейчас россиянин является сотрудником строительной компании в Подмосковье. Ранее Лысенко работал курьером по доставке еды. По словам спортсмена, он стремится участвовать в Олимпийских играх.

Я понимаю, что мне предстоит много работать над моей техникой. Я не в той форме, в которой был раньше Данил Лысенко чемпион мира по прыжкам в высоту

Легкоатлет добавил, что рассматривал возможность уйти с работы, чтобы полностью посвятить себя тренировкам за год до конца дисквалификации. Однако его финансовое положение этого не позволяло.

Мне нужны деньги, чтобы жить, покупать еду Данил Лысенко чемпион мира по прыжкам в высоту

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World Athletics (ранее — IAAF) 3 августа 2018 года завела дело в отношении Лысенко из-за нарушения антидопинговых правил в части доступности спортсмена и временно отстранила его от соревнований. Позднее спортсмен якобы представил документы, согласно которым не прошел допинг-контроль по независящим от него обстоятельствам. Расследование выявило противоречия между показаниями Лысенко и предоставленными документами, что было расценено как фальсификация.